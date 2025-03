Montoya esclata contra Anita després de sortir la veritat després de 'La Isla de las Tentacions'

El retrobament entre Anita i Montoya, tres mesos després del seu pas per 'La Isla de las Tentaciones', està marcat per una gran tensió. L'expectació era màxima, i el cara a cara entre tots dos no va trigar a convertir-se en un remolí d'emocions i retrets.

Abans del retrobament amb Anita, Montoya va tenir una conversa amb Sandra Barneda en la qual va reflexionar sobre el seu pas per 'La Isla de las Tentaciones'. El concursant de 'Supervivientes' va reconèixer que veure les seves pròpies reaccions li feia replantejar-se moltes coses: "No m'agrada veure'm així...".

D'aquesta manera, Montoya va revelar que Anita, des del mateix aeroport, li va dir que estava penedida. No obstant això, segons ell, els seus actes no reflectien aquest suposat penediment: "Si de veritat hagués volgut estar amb mi, hauria tancat cercles". El sevillà va explicar que, després d'abandonar el reality, van tornar a veure's, però mentre ella li assegurava que era una persona important a la seva vida, continuava en contacte amb Manuel: "No entenc com m'escrivia i al mateix temps seguia veient-se amb ell".

| Mediaset

En el seu intent per solucionar les coses, Montoya va viatjar a Barcelona, però en cap moment va sentir que Anita estigués realment penedida. Mesos després, va descobrir que la relació entre ella i Manuel s'havia mantingut activa durant tot aquest temps. "Per a mi, això ho diu tot", sentenciava amb evident decepció.

Quan va arribar el torn d'Anita, la jove va fer el seu propi repàs del viscut a 'La Isla de las Tentaciones'. Durant la seva conversa amb Sandra Barneda, va afirmar que Manuel li havia proposat veure's després de la foguera final, però ho va rebutjar perquè volia intentar-ho amb Montoya. No obstant això, les seves paraules van ser interrompudes abruptament per Montoya, qui, indignat, va preguntar: "Però quines tonteries són aquestes?".

D'aquesta manera, Montoya va exigir saber si realment es penedia d'haver estat amb Manuel i, entre llàgrimes, Anita va confessar que sí. La catalana va trencar a plorar assegurant que sempre havia tingut a Montoya com a prioritat, encara que aquest no podia oblidar el que va passar a República Dominicana. "Va ser un cop que no puc superar", va afirmar Montoya.

Les revelacions de Manuel a 'La Isla de las Tentaciones'

| Mediaset

No obstant això, la tensió va augmentar encara més amb l'arribada inesperada de Manuel: "És el moment de donar-li el cop final", va dir amb determinació. Manuel va confirmar que, després del seu rebuig a la foguera final, va tornar a veure Anita en diverses ocasions. "Mai l'he enganyat, ella sabia que no volia res seriós", va assegurar.

A més, va revelar que tots dos van compartir més d'una trobada tant a Barcelona com a Madrid: "Sempre l'he apreciat, però vaig ser clar amb ella". Però Montoya no es va quedar callat i, visiblement enfurismat, li va retreure a Manuel que havia enganyat Anita dient-li "t'estimo" per després deixar-la de banda. La resposta de Manuel va ser demolidora: "El que et fa mal és que en cinc dies et vaig treure la nòvia".

La situació es va tornar insostenible quan Manuel González va revelar detalls encara més compromesos: "Vam passar una nit junts en un apartament i, l'endemà, ella va tornar a Barcelona". Segons ell, Anita li va demanar que es quedés amb ella abans d'un esdeveniment que tenia a Santander. Aquestes paraules van fer que Montoya esclatés definitivament, abandonant la sala entre crits: "Això és una mentida! És vergonyós!".

| Mediaset

Mentre ell marxava, esperava que Anita reaccionés i anés darrere d'ell, però en veure que no ho feia, la seva indignació va augmentar. "Aquí tens la prova de quant li importo", va exclamar Montoya en el retrobament de 'La Isla de las Tentaciones'. Més tard, en la seva conversa amb Sandra Barneda, va confessar que la seva sortida havia estat una prova per veure si Anita realment lluitava per ell.

La discussió va arribar al seu punt màxim quan Manuel va revelar que Anita li enviava missatges demanant-li que deixés de parlar perquè Montoya trucava a la seva porta. Aquesta revelació va deixar a tothom bocabadat i va portar Anita a trencar-se completament. "Em penedeixo de tot el que va passar a 'La Isla de las Tentaciones'!", va cridar desesperada.

No obstant això, per a Montoya, era massa tard. "A mi aquest reality m'ha obert els ulls", va concloure amb fermesa, deixant clar que la seva història amb Anita havia arribat a la seva fi després de 'La Isla de las Tentaciones'.