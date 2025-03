Les audiències donen la pitjor notícia a María Verdoy sobre el seu futur a 'Socialité'

'Socialité' de María Verdoy i Alberto Santana segueix sense aixecar cap en audiències a Telecinco. Malgrat el lideratge del prime time aquest cap de setmana amb 'Hay una cosa que te quiero decir' i 'Supervivientes: Conexión Honduras', la cadena de Mediaset continua tenint problemes amb els seus dos programes del day time els dissabtes i els diumenges. En especial, 'Socialité' és actualment el format menys competitiu de la graella de Telecinco, juntament amb 'Reacción en Cadena' diàriament.

Per exemple, el resultat d'aquest diumenge 9 de març, quan 'Socialité' ha caigut en audiències a un 7,9% de share i 583.000 espectadors. Aquesta dada suposa que el format està 3,3 punts de quota de pantalla per sota de la mitjana de Telecinco el diumenge, que ha liderat amb un 11,2%. 'Socialité', que congrega més de 2M d'espectadors únics, puja lleugerament al 8,2% en el públic entre 25 i 44 anys.

Per tant, amb aquests resultats, no seria d'estranyar que la directiva de Mediaset prengui decisions molt aviat sobre el futur de 'Socialité' de María Verdoy i Alberto Santana. No obstant això, fins al moment la nova direcció no ha cancel·lat cap dels formats diaris que estan actualment en emissió.

| Mediaset

Cal destacar que, aquest diumenge, 'Socialité' ha aconseguit superar a 'D Corazón' d'Anne Igartiburu, que s'ha quedat en un 6,5% i 532.000 seguidors a La 1. No obstant això, el lideratge en audiències ha estat per a 'La Ruleta de la Suerte' amb un 16,7% i 1.355.000 des d'Antena 3.

Quant a la resta de dades del dia, 'Fiesta' no ha destacat en audiències a Telecinco amb un just 9,3% i 960.000, encara que ha pujat al 12,1% entre les dones. Per la seva banda, 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha liderat com el contingut no informatiu més vist del dia, millorant 2,7 punts de share l'estrena de la temporada passada. El programa presentat per Sandra Barneda ha marcat un gran 19,6% i 1.683.000 espectadors, obtenint el minut d'or a les 23:10h amb 2.346.000 espectadors i un 19,8% de quota.