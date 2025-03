Gerro d'aigua freda per a María Castro després d'una inesperada traïció a 'La Promesa'

Les coses continuen difícils per a Pía, personatge de María Castro, i més quan Santos troba una aliada inesperada. Aquest dimarts 11 de març a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Cruz va negar davant Jana totes les seves acusacions i va acusar Leocadia. Catalina va entregar a Alonso de tornada les escriptures del palau de Madrid al seu nom, mentre María Fernández li va explicar a Adriano que Catalina estava embarassada de bessons. Ricardo li va aclarir a Ana que entre ells no podia haver-hi res, però Santos, aliè a això, va explicar als cuiners que els seus pares s'havien besat.

Els amics es van acomiadar de Marcelo, sabent que la seva aventura havia arribat al final. Alonso li va explicar a Manuel que Lorenzo i Cruz havien pactat un casament per a Curro, que va assegurar que ell s'encarregaria de resoldre. Jana no va poder evitar demanar explicacions al capità per Curro i aquest es va posar agressiu.

| RTVE

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Jana i Curro es troben en una cruïlla. Sense saber qui diu la veritat i qui menteix, se'ls acaba el temps per actuar. Temps és el que a Marcelo ja no li queda a 'La Promesa', però els seus últims prometen ser inoblidables.

A més, Adriano vol que María Fernández i Samuel no expliquin que l'han vist. Les coses continuen difícils per a Pía, personatge de María Castro, i més quan Santos troba una aliada inesperada en la seva croada contra ella per Ricardo. Curro i Àngela continuen rebaixant les tensions entre ells i descobreixen que tenen molt en comú, sembla que alguna cosa bonica comença a forjar-se.