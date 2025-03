María del Monte frena en sec 'Y ahora Sonsoles' per respondre sobre la seva polèmica

María del Monte es va convertir en una de les protagonistes del Dia d'Andalusia després de rebre la Medalla d'Andalusia. No obstant això, també va protagonitzar un moment que ràpidament es va fer viral. Durant una entrevista en directe a Canal Sur, la cantant va evitar besar la seva dona, Inmaculada Casal, un gest que ha desfermat una gran polèmica a les xarxes socials.

La controvèrsia es va reactivar quan María del Monte va intervenir després a 'Y ahora Sonsoles', on novament va rebutjar besar a la boca la seva esposa davant les càmeres. Davant les crítiques rebudes, aquest dilluns va tornar al plató del programa de Sonsoles Ónega con la seva medalla a la mà i va decidir abordar directament la situació.

"M'agradaria dir una cosa, Sonso", va començar dient María del Monte. "Estan parlant molta gent de la meva cobra. Només vull dir una cosa. Admeto que hi hagi persones a les quals els agradi i a altres que no perquè el respecte d'això va. El que no m'agradaria és que ningú confongués els termes", explicava, després de ser acusada de homofòbia interioritzada.

| Antena 3

María del Monte va deixar clar que la seva decisió no té res a veure amb el seu compromís amb els drets del col·lectiu LGTBIQ+. "Què tindrà a veure això amb que jo abandere o deixi d'abanderar la bandera de l'orgull gai?. Ho he fet, ho seguiré fent perquè crec que en aquesta societat ens hem de seguir comprometent amb la desigualtat i encara hi ha molta desigualtat. Jo estic casada amb Inmaculada, no estic ficada en cap armari, però tinc el dret i la llibertat de donar a la meva dona un petó públicament o no", va afirmar amb contundència.

María del Monte va insistir a 'Y ahora Sonsoles' que la seva actitud no és nova, ja que no és una persona donada a les mostres públiques d'afecte. "És que no ho faig mai, entre els meus amics, si jo estigués tot el dia besant, però no ho faig mai", va explicar.

| Atresmedia

Sonsoles Ónega també va intervenir en la conversa i va expressar la seva sorpresa per la necessitat de donar explicacions sobre un gest tan personal. "Que s'hagi de fer aquesta aclaració em sembla tela marinera, però bé està feta i em sembla molt bé, que tindrà a veure", va comentar la presentadora. Àngel Antonio Herrera també va opinar al respecte: "Cadascú es besa on vol".

Finalment, María del Monte va concloure la seva intervenció reafirmant la solidesa de la seva relació amb Inmaculada Casal. "Exacte. Siguis heterosexual, homosexual o el que et doni la gana", va afegir Sonsoles Ónega. "Inmaculada sap com sóc, ho entén, em coneix i si en el fons som dos que sabem ser una", va concloure l'artista.