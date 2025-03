Joaquín Prat assenyala un detall després de l'abandonament de Beatriz Rico de 'Supervivientes'

Beatriz Rico ha abandonat voluntàriament 'Supervivientes' tan sols tres dies després d'iniciar l'aventura. La falta de son ha estat el que ha provocat que l'actriu decideixi no seguir en l'aventura més extrema de la televisió. Tot això ha estat analitzat al plató de 'Vamos a ver'

"Crec que la seva decisió ha estat molt assenyada. Hi ha alguns que maregen amb el me'n vaig, em quedo, me'n vaig, em quedo, i ella s'ha adonat que no pot seguir amb l'aventura perquè l'ha superat. No passa res", començava el debat Adriana Dorronsoro al plató de 'Vamos a ver'.

"No em sembla molt assenyat que en dos dies ja pensis que no pots. A mi em sembla precipitat", opinava, per la seva banda, Sandra Aladro sobre el que ha passat a 'Supervivientes'.

| Mediaset

En la mateixa línia opinava Kike Calleja: "Jo hi he estat, és duríssim, i òbviament en dos dies no t'adaptes a dormir, perquè allà ningú dorm del tirón. És molt complicat perquè passen moltes coses durant la nit i quan hi ha foc és encara pitjor perquè t'has d'ocupar del foc. Crec que ha perdut una oportunitat d'or perquè això passa una vegada a la vida".

"Si té un problema de fora, per anar allà cal passar exàmens mèdics i psicològics. Si estan allà és perquè estan preparats per aguantar fins al final del programa", sentenciava el col·laborador de 'Vamos a ver'. "La falta de son mai l'havia escoltat com a excusa per abandonar", afegia Joaquín Prat.

Per la seva banda, Pepe del Real donava suport a Beatriz Rico en la seva decisió d'abandonar 'Supervivientes': "Quan tens un problema fora, que ho va dir la persona que la defensava al plató. Dormia molt poques hores de necessitar fins i tot prendre medicació i passes a dormir cap, li va ser impossible conciliar el son, perquè va dormir una hora en tota una nit. Crec que t'estàs exposant i ella el que diu és que la salut és el primer".

"No dormir és un problema molt greu al qual moltes vegades no se li dona la importància que té. 'Supervivientes' és un programa duríssim i si la salut perilla el primer és retirar-se. Això no és una fugida, això és un problema de salut, perquè els problemes de salut no es limiten només a trencar-se una cama", afegia fermament Alessandro Lequio. Tanmateix, Kike Calleja concloïa amb una clara sentència: "Potser s'hauria d'haver plantejat no anar al concurs".