La audiencia no compra a Laura Cuevas y la castiga con la expulsión en Supervivientes

Una semana más, 'Supervivientes' vuelve a vivir una tensa expulsión. Casi mes y medio después del inicio de su aventura en Honduras, Álex Adrover, Carmen Alcayde y Laura Cuevas se enfrentan al veredicto del público, que decidirá quién debe ser el sexto expulsado de esta edición. Un duelo a tres bandas que ha enfrentado a dos de las protagonistas de las últimas semanas de reality.

Recordamos que la semana comenzaba con Montoya en la lista de nominados. Sin embargo, el sevillano se convertía en el salvado del martes al ser el más votado por la audiencia. Esto dejaba en la palestra a su gran apoyo, Carmen Alcayde, junto a Álex Adrover y a Laura, quien protagonizó una dura ruptura con su marido en directo.

Una nominación que se ha quedado en un duelo femenino tras la ceremonia de salvación que se ha celebrado al inicio de la gala. La audiencia ha recompensado el concurso del actor, que hasta ahora ha mantenido un perfil bajo como concursante. Así, la expulsión se decidirá entre dos de las pocas concursantes femeninas que todavía quedan en pie.

Tenso duelo de expulsión

Momentos antes de conocer el resultado de la expulsión, Carmen Alcayde se ha derrumbado tras ver unos vídeos de la mala convivencia con Pelayo Díaz y Damián Quintero. "Dime ya si me voy a casa y me quedo tranquila, no estoy fuerte para esto", aclaraba la periodista.

No es la única nominada que ha tenido altibajos a lo largo de la semana. Tras la monumental pelea con su marido, Laura Cuevas también estaba decidida a marcharse de 'Supervivientes'. "Yo me quiero ir ya a mi casa", ha llegado a declarar en más de una ocasión. Sin embargo, la ex habitante de Cantora ha comenzado la gala mucho más animada y pidiendo el voto para quedarse.

Sin embargo, parece que la audiencia no ha hecho caso de sus súplicas y ha castigado a la gaditana con la expulsión. Tras un intenso paso por Honduras, la ex del Clan Pantoja se queda fuera de 'Supervivientes' y pone rumbo a España.

| Mediaset

"Estoy muy agradecida por la oportunidad, muchas gracias al equipo y encantada de conoceros a todos", se despedía la concursante. A pesar de que su concurso ha estado marcado por la polémica, la expulsada se despide del concurso de mejor humor que nunca. Bromeando con Jorge Javier Vázquez y dedicándole un efusivo adiós a Montoya y Carmen Alcayde, su aventura en 'Supervivientes' ha llegado a su fin.