Laura Cuevas pone en duda el parte médico de Makoke tras su caída en 'Supervivientes'

La preocupación se ha apoderado de la audiencia 'Supervivientes' tras el impactante momento vivido en la última gala. Durante una prueba de recompensa, Makoke sufría una aparatosa caída e impactaba con la espalda en el suelo. Rápidamente, los médicos la atendían y la trasladaban al hospital, donde quedaba en el aire su permanencia en el concurso. A pesar de las duras imágenes, hay una de las concursantes que ha puesto en duda el parte médico de Makoke: Laura Cuevas.

Un tenso momento en el que el silencio inundó el plató de 'Supervivientes' mientras Makoke se retorcía de dolor. Gracias a la rápida intervención del equipo médico, la concursante fue atendida y puesta fuera de peligro. Aún así, Carlos Sobera aseveraba que "los partes no eran concluyentes", lo que podría provocar el abandono forzado de la ex de Kiko Matamoros.

| Mediaset

Por supuesto, casi todos sus compañeros se quedaban preocupados a la espera de novedades sobre la salud de Makoke. O casi todos, porque Laura Cuevas no ha vacilado en poner en duda el parte médico de su compañera, dando a entender que podría estar exagerando.

Aunque comenzaron el concurso siendo amigas, ambas concursantes ponían punto y final a su relación tras un intenso Puente de la Discordia. Ahora, con Makoke al borde de abandonar 'Supervivientes', la gaditana no ha dudado en hablar alto y claro sobre su situación. "Makoke no vuelve como que yo me llamo Laura", aseguraba la concursante, tajantemente.

"Lo que quiere es decir que no la ha expulsado nadie, se ha ido evacuada y así tiene la posibilidad de volver otro año", decía. Aunque algunos de sus compañeros, como Anita Williams, trataban de defenderla, la gaditana seguía rajando.

"Ella se pensaba que iba a ver al novio", decía Joshua Velázquez, entre risas, haciendo referencia a cuando se dirigían al Puente de la Discordia. "Se esperaba ver al novio y se encuentra conmigo", seguía cachondeándose la concursante.

| Mediaset

Y es que Gonzalo, el nuevo novio de la colaboradora, está siendo un pilar muy importante en su vida y en el concurso. No son pocas las veces que Makoke le ha mandado un mensaje desde las playas de 'Supervivientes', dedicándole 'Te quieros' en cada momento.

Antes de conocer la decisión final de los médicos, los concursantes han podido ver las tensas imágenes en Palapa. "Ya se puede ir cambiando el nombre porque aquí estoy. Podemos llamarte Isabel", le respondía Makoke, que además se levantaba para darle un beso a Anita para agradecerle su apoyo.

Finalmente, la concursante ha recibido la mejor de las noticias. Los médicos dictan sentencia y disipan cualquier tipo de duda que pudiera quedar. Tras someterse a multitud de pruebas para determinar su estado: Makoke puede regresar al concurso y reunirse con sus compañeros.