La ruptura de Laura Cuevas y Carlos en 'Supervivientes' con mención a Anabel Pantoja

Estos no están siendo unos días fáciles para Laura Cuevas. La concursante está viviendo sus días más cruciales en 'Supervivientes' tras la tensa visita de su marido, Carlos Calderón. Un reencuentro lleno de emociones (con mención a Anabel Pantoja incluida) que han terminado por romper a la gaditana, que ya no puede más.

El otro día el matrimonio protagonizo una de las visitas familiares más intensas de la historia del concurso. Después de un buen rato de recriminarse cosas a gritos, Laura y Carlos terminaban fundiéndose en un abrazo que deja entrever un hilo de esperanza. Por ello, el programa ha querido darles una nueva oportunidad celebrando un 'Puente de la Discordia' para conseguir llegar a un entendimiento.

A pesar de que Carlos Sobera trataba de llevar este nuevo encuentro por un lado más positivo, la pareja todavía tenía mucho que gritarse. Además, Laura Cuevas recibía noticias del exterior viendo la polémica entrevista que su marido había dado a 'De Viernes', donde la acusaba de infiel.

Cruce de acusaciones entre el matrimonio

| Mediaset

Unas acusaciones que la concursante negaba categóricamente. "¿Un comercial de Sevilla? ¿Eso de dónde sale? Yo no conozco a ningún comercial de Sevilla", le respondía ella, fuera de sí. Además, le acusaba a él de haberle sido infiel con "una chica de Tinder" a los 10 días de casarse.

Igual que la última vez, el reencuentro se ha convertido en un cruce de acusaciones entre el matrimonio. Además, la enemiga del Clan Pantoja hacia una sorprendente mención a Anabel Pantoja, con quien llegó a compartir una amistad hace años.

"Has estado obsesionado toda la vida que he estado con el ex novio de Anabel Pantoja", gritaba ella, que seguía manteniendo su inocencia. "Me lo tendría que haber tirado porque total, si igualmente se cree que lo he hecho", sentenciaba Laura Cuevas, que cada vez estaba más fuera de sí.

De nuevo, el presentador trataba de calmar las aguas. "Estos van a ser vuestros últimos instantes juntos, ¿como queréis salir de aquí?", cuestionaba conciliador. La gaditana no dejaba de repetir que era imposible decidirse, mientras que su marido era mucho más claro. "Tal y como estan las cosas tenemos menos futuro que un palomo con vértigo", decía.

Ruptura en directo

Sin embargo, Carlos Calderón aseguraba que seguía queriéndole pero que le dolía "escuchar ciertas cosas". Sin embargo, su encuentro llegaba su fin y Carlos Sobera les instaba a tomar una decisión. "Si lo vuestro tiene arreglo, os dais un abrazo y, sino, dais un paso atrás", les pedía.

"Yo lo que busco es felicidad, tranquilidad, confianza, respeto... y ella no me lo da", sentenciaba el visitante, visiblemente dolido. Tras un pequeño enganche, Carlos Calderón sentenciaba su relación con la concursante de 'Supervivientes'. "Cada uno por su lado, adiós, me voy", le gritaba, saltando de la plataforma.

Mientras se alejaba nadando, el hombre seguía gritando y discutiendo con su esposa. "Soy tu esclavo. Tú no quieres un hombre, quieres un pelele y yo no soy ningún pelele", sentenciaba él, dando a entender una ruptura inminente entre ellos.