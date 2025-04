Ángela Ponce no aguanta y estalla contra una de las concursantes de 'Supervivientes'

Tras su paso por 'Supervivientes',Ángela Ponce ha regresado a España y ha comenzado a digerir lo que ha sido su concurso desde fuera. La modelo ha querido pronunciarse públicamente para dejar claro que no todo lo que ha descubierto tras ver los vídeos le ha sentado bien. En especial, lo que considera una traición inesperada por parte de Nieves, una de las compañeras con las que compartió destierro en Playa Misterio.

En un vídeo en sus redes sociales, la modelo no se anduvo con rodeos: "Hago este vídeo porque desde que llegué a España hay algo que me tiene súper indignada". "¿De qué se trata? Pues de mi hermana, Nieves, que no sé qué concepto tiene de la hermandad", sentenció con contundencia.

Según Ángela Ponce, desde ese momento solo ha visto vídeos de 'Supervivientes' en los que Nieves la menciona como si fuera la única que criticaba. "Desde que Gala llegó a Playa Misterio y yo a España, solo veo vídeos y solo escucho decir: 'Ángela decía, Ángela creía, Ángela opinaba'...", reveló. "Ahora resulta que tú no has dicho nada, no has opinado nada y no has creído nada. Cuando tú llegaste a Playa Misterio varios días antes que yo, tú ya estabas rajando de Gala y del todo el mundo", sentenció.

| Mediaset

"Yo lo que hice fue decirte: 'Pues sí, opino igual'. Y no me escondo, pero yo cuando tenga a Gala delante, hablaré si tengo que hablar de algo", añadió Ángela Ponce. "Me da la sensación de que te has acobardado. No te he visto pedirle perdón a Gala, asumir su responsabilidad y solo la he visto esconderse y excusarse detrás de mí. Me parece que se está acobardando una barbaridad", lamentó, señalando la falta de coherencia.

De este modo, Ángela Ponce también lanzó un mensaje directo a Nieves, que ahora ha regresado como concursante oficial de 'Supervivientes' junto a Makoke y Manuel: "Cariño, asume tu responsabilidad. Has hablado de todo el mundo, son muchas horas en una isla, es lícito. Sé un poquito más valiente y dile a cada uno lo que pensabas de ellos porque se está viendo. Se te está viendo a hablar a ti, no a mí".

"Gala nunca fue mi mejor amiga y a mí no se me ha llenado la boca en los directos diciendo 'mi amiga me ha decepcionado', tú sí... Saca ese valor que sacas en las pruebas y dile a la gente lo que has dicho de ellas. No pasa nada, no es nada malo, no te escondas detrás de la que no se puede defender", ha concluido.