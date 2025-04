Belén Rodríguez sentencia con una frase el juego de Carmen Alcayde en 'Supervivientes'

El paso de Carmen Alcayde por 'Supervivientes' está dando mucho que hablar. La periodista valenciana se está dejando cuerpo y alma en Honduras, lo que la ha convertido en una de las protagonistas tanto del reality como del resto de programas de la cadena. Tras volver a reincorporarse a 'Fiesta', Belén Rodríguez se ha mostrado muy crítica con el concurso que está haciendo la periodista.

Y es que su llegada a Honduras no fue nada fácil. La valenciana llegó a 'Supervivientes' una semana más tarde que el resto de concursante, lo que hizo que rápidamente se sintiera aislada del resto. A pesar de ello, ha encontrado en Montoya su mayor apoyo y ambos han formado un tándem que no ha pasado desapercibido para nadie.

| Mediaset

"¿Qué os parece este equipo que están haciendo Carmen y Montoya?, quería saber Emma García. Una pregunta a la que Belén Rodríguez respondía sin tapujos, asegurando que Montoya era "un gran descubrimiento". Sin embargo, no tuvo palabras bonitas para su compañera de cadena, a la que tachaba de histriónica.

"Carmen Alcayde se va a volver loca de un momento a otro. Sabe que si se apoya en Montoya se va a salvar y por el show es capaz de liarse con quien sea", puntualizaba. Una opinión que no era compartida por todos los presentes. "Si no fuera por ellos, el reality sería para morirse", aseguraban algunos.

Emma García sale en defensa de Carmen Alcayde

A pesar de las críticas hacia ellos, la vasca rompía una lanza a favor de la periodista y arremetía contra algunos de sus compañeros. "Hay unos cuantos concursantes que están en segunda línea. No sé el motivo, pero no participan ni hablan", sentenciaba.

Una opinión que corroboraba Kiko Jiménez, quien ya ha participado doblemente en 'Supervivientes'. "Son un mueble. Escassi, Damián, Borja... hay un grupo de hombres que están respaldándose unos a los otros, que no dan la cara y no hace nada", criticaba duramente el colaborador. "Se protegen y luego son unos cobardes", decía el ex concursante.