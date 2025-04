Santi Acosta desmonta en 'De Viernes' el montaje de Carlos Calderón con Laura Cuevas

'De Viernes' ha dejado a la audiencia sin palabras con la entrevista a Carlos Calderón, marido de Laura Cuevas, concursante de 'Supervivientes'. El protagonista rompió su silencio sobre la supuesta infidelidad de Laura Cuevas, una traición que, según él, no fue un hecho aislado. En el adelanto de la entrevista, ya daba pistas del gran escándalo: confesó haber sorprendido a su esposa con otro hombre y aseguró que "puede haber más traiciones".

Durante su entrevista en el plató de 'De Viernes', Carlos Calderón no dudó en señalar la falta de cariño y respeto dentro del matrimonio. Sus palabras no dejaron lugar a interpretaciones: "Es una persona prácticamente mala, su mente es muy retorcida y es muy rara".

La decepción se hizo evidente cuando, visiblemente afectado, reconoció que no se ha sentido amado ni valorado en la relación. "Nunca me ha querido, nunca me ha respetado, nunca me ha amado y nunca me ha dado mi lugar como pareja, como marido", afirmó contundentemente en 'De Viernes'. Ante tales afirmaciones, no sorprendió que confirmara estar planteándose seriamente el divorcio: "A la pregunta de si me quiero divorciar, a día de hoy te digo que sí".

Sin embargo, Santi Acosta lanzó la bomba: "Son varias las voces que aseguran que toda esta trama de infidelidades por parte de Laura podría ser un montaje orquestado por los dos". Para sustentar esta posibilidad, 'De Viernes' compartió un testimonio clave: un audio enviado por Daniela, antigua amiga de Laura Cuevas, que dejaba al descubierto las posibles intenciones de Carlos Calderón.

"Él está encantado de conocerse, le encanta la fama y la televisión. La intención de él es la televisión y es todo un montaje", afirmaba Daniela sin rodeos, sugiriendo que Carlos Calderón estaría planeando aprovechar el tirón mediático de su esposa para incorporarse a la aventura de 'Supervivientes'. La intención, según ella, sería presentarse en Honduras con los papeles del divorcio y así conseguir su hueco en la isla.

Además, hubo un polémico audio en el que Carlos Calderón supuestamente confesaba sus planes: "Quiero hablar con su representante e ir para allá para que me firme los papeles del divorcio. ¿Tú te crees que eso no me lo van a comprar? Es más, ya lo he dejado caer hoy allí con unas azafatas, que esas lo hablan todo. Y la de producción también me ha preguntado".

"Yo creo que Terelu se irá también, ya le queda poco y quedará otra plaza. Y si yo me ofrezco con los papeles del divorcio, eso va a ser un bombazo. Que me pongan en la isla con el Manuel, con el Montoya y con la otra y ya somos uno más para hacer pruebas y hacer cosas", decía en el audio.

La reacción de Carlos Calderón fue inmediata y alegó que sus palabras formaban parte de un "supuesto práctico" para sonsacar información. "Soy la persona más tímida del mundo, yo solo le quería sacar información a Daniela y le digo eso porque quería llevármela a mi terreno", explicó el invitado de 'De Viernes'.

La tensión se disparó cuando Santi Acosta le preguntó directamente si todo esto estaba pactado con Laura Cuevas. Asimismo, la respuesta de Carlos Calderón fue tajante: "Que me entre algo malo ahora mismo si yo he pactado algo, esto te lo digo por mis dos hijas. No tengo ningún pacto con Laura, lo prometo".