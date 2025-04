La emboscada de 'Supervivientes' que rompe a Laura Cuevas durante una tensa visita

Sin duda, Laura Cuevas se ha convertido rápidamente en una de las concursantes que más ha dado de qué hablar de esta edición de 'Supervivientes'. Desde el inicio, la ex habitante de Cantora ha estado en el centro de varias polémicas en Honduras, pero también en España. Ha sido especialmente sonado las palabras que le ha dedicado a su marido, con quién parece haber roto la relación desde los Cayos Cochinos. Esta noche, ha recibido una impactante visita familiar que podría cambiarlo todo para la pareja.

En los últimos días, la concursante ha asegurado haberse dado cuenta de que "no es feliz". Las horas muertas de las playas hondureñas ha hecho reflexionar a Laura Cuevas, que asegura necesitar un "cambio radical" en su vida. "Yo te juro por mi madre que no me acuerdo de cuando fue el último kiki que eché", declaraba, dejando mudos al resto de concursantes.

Carlos Calderón llega a Honduras

Unas palabras que Carlos Calderón ha negado categóricamente, tachándola de mentirosa. "El último fue tres días antes de que entrara en 'Supervivientes' y fue de ladito, como los flojos", confesaba él. "La única verdad que ha dicho es que no hace nada con su vida", la atacaba duramente, confesando sentirse muy decepcionado con su esposa.

Por todo ello, el programa ha querido que la pareja salde sus cuentas pendientes, preparándole una visita sorpresa a la concursante. Tras más de un mes separados, la pareja finalmente ha podido verse las caras en un intenso reencuentro.

Pero antes, la concursante ha tenido que jugar a un juego de adivinar quién había dicho unas frases escritas en unas pizarras, todas relacionadas con su marido. Tras la última pizarra, se encontraba Carlos Calderón, que ha podido escuchar las explicaciones y palabras de Laura Cuevas en 'Supervivientes'. En este momento, la concursante ha confesado haber estado con un hombre mientras se daban un tiempo con su marido.

Una inesperada visita para Laura Cuevas

En este momento, el hombre no ha podido evitar salir. "¿Sigues mintiendo como una campeona?", ha arremetido directamente contra la ex habitante de Cantora. Tras esto, el matrimonio ha compartido un intercambio muy tenso, lleno de reproches y gritos.

| Mediaset

Una conversación que ha ido saltando entre la supuesta infidelidad de Laura a la "vida de mierda" que llevan conjuntamente. "Llevamos un montón de años que no compartimos vida de pareja, no tengo ganas ni de levantarme por ti", exclamaba la superviviente, enfurecida.

Carlos Calderón también le ha achacado pasarse el día "trabajando" para ella y que tuviera una vida mejor. "Me he gastado 500 euros para que su hija vaya al instituto y no eres agradecida", le echaba en cara el hombre. A su vez, la ex del Clan Pantoja le ha echado en cara no haber celebrado un aniversario o San Valentín desde hace años.

Una tensa actitud que ha obligado a Sandra Barneda a intervenir, cortando una discusión que pasaba a ser incomprensible entre gritos. "Me sorprende que no os hayáis dado ni un beso ni un abrazo", reflexionaba la presentadora catalana. Sin embargo, el matrimonio ha seguido discutiendo y se han negado en redondo a hacer ninguna muestra de afecto.

"Yo he dicho que él es el amor de mi vida pero que los últimos años mi vida ha cambiado", decía Laura, ya más calmada. "Yo quería tener un desayuno fuera para arreglar las cosas", revelaba, lo que provocaba las risas de su visitante. Tras más gritos y reproches, el matrimonio no ha logrado llegar a un entendimiento.

Finalmente, Sandra Barneda les ha comunicado el tiempo de la visita se había acabado. "Vuestro tiempo se ha acabado y yo creo que no hemos llegado a nada", concluía. Sin embargo, en este momento la pareja aprovechaba para fundirse en un abrazo. Aunque seguían discutiendo, Laura Cuevas y su esposo han compartido un último abrazo antes de seguir caminos separados.

Laura Cuevas ha llegado completamente rota al 'Oráculo de Poseidón'. Entre lágrimas, la concursante ha asegurado no poder hablar y la intención de marcharse. "Yo me quiero ir, no quiero estar aquí", no dejaba de repetir ella, visiblemente muy nerviosa.