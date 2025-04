Laura Cuevas activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes' por su marido

La estancia de Laura Cuevas en 'Supervivientes' ha cruzado una línea crítica. La visita de su marido, Carlos Calderón, a los Cayos Cochinos ha tenido un efecto devastador en su estabilidad emocional. El encuentro ha desatado un torbellino personal que la ha llevado a activar el protocolo de abandono de 'Supervivientes'.

Recordamos que Carlos Calderón, afectado, puso sobre la mesa una traición que asegura haber descubierto antes de que Laura Cuevas partiera hacia Honduras: una infidelidad. Sin embargo, la concursante lo negó: "Estoy flipando, un comercial de Sevilla, ¿de dónde sale? No conozco a ningún comercial de Sevilla. Y el exnovio de Anabel Pantoja, como subí una foto en Sevilla tomándome una cerveza con él, ya me lo he tirado... Antonio, sal, por favor y dilo. Corté la amistad con él porque a ti no te gustaba, él lo puede confirmar".

"Yo lo que hice este verano fue porque nos habíamos dado un tiempo, no sé lo que él habrá hecho", se justificó Laura Cuevas. Carlos Calderón, por su parte, se mostró abatido: su voz, entre la decepción y el amor, dejaba claro que su corazón seguía involucrado.

| Mediaset

No obstante, lo más tenso llegó fuera de cámaras, pero fue recogido en imágenes inéditas emitidas en el 'Última Hora' de 'Supervivientes'. Carlos Calderón, tras marcharse inicialmente del puente, regresó alterado para lanzar nuevas palabras a su mujer: "Tú lo que quieres es un pelele. Te estás viendo doña perfecta. Diez años luchando tirados a la basura. Qué impotencia dios mío, no me merezco esto".

Posteriormente, hundida y sin consuelo, Laura Cuevas se derrumbó frente a sus compañeros de 'Supervivientes'. La tensión y la incertidumbre sobre lo que ocurre fuera la empujaron a verbalizar su deseo de abandonar: "No sé qué está pasando fuera y al final me voy a ir. Dice que está saliendo la gente porque me ha dicho el comercial ese de Sevilla, pero no sé quién es, no conozco a ningún comercial de Sevilla".

En pleno colapso emocional, sus palabras no dejaron lugar a dudas: "Yo no estoy bien, yo me quiero ir ya, me quiero ir ya". La concursante ha pedido directamente a la audiencia que la expulse esta semana: "Como comprenderás con ganas de irme ya de aquí, espero que la gente me vote". A pesar de su frágil estado, aclaró que no tomará la decisión de marcharse de manera unilateral: "No voy a abandonar, pero no me encuentro con ánimo ni con ganas después de toda la información recibida".