'Supervivientes' viu la seva expulsió més decisiva entre crits, llàgrimes i una fugida

Nit decisiva a 'Supervivientes', que viu una de les seves gales més crucials des de l’inici de l’aventura. No només per l’impactant anunci de l’inici de la recta final, sinó també pel duel d’expulsió que s’ha viscut entre dos dels seus protagonistes. Carmen Alcayde i Montoya, aliats eterns des de fa setmanes, s’han enfrontat al veredicte de l’audiència amb un resultat inesperat.

I és que la setmana passada començava amb unes de les nominacions més dures d’aquesta edició. Una nominació que ve directament de la mà del seu gran enemic en aquest joc: Pelayo Díaz. Com a líder de la setmana, l’estilista va tenir el poder de desempatar i nominar algú directament. Una cosa que li va permetre enfrontar Anita, Montoya i Carmen en una nominació titànica.

| Mediaset

Tanmateix, dimarts passat, Anita Williams es va lliurar de l’expulsió en una tensa cerimònia de salvació. Això deixava el duel entre Carmen Alcayde i Montoya, que han estat amics i aliats des de l’inici de l’aventura. Una nominació que ha dividit completament l’audiència, donant pas a un dels duels més igualats d’aquesta edició.

Segons Jorge Javier Vázquez, la gala s’obria amb els percentatges "a menys d’un punt de distància". Uns percentatges que han anat variant durant tot el programa gràcies als "milers de vots" dels espectadors. Un ball de percentatges que ha acabat donant l’avantatge a un d’ells, que no ha deixat de pujar, distanciant-se de l’altre nominat. En l’última actualització del presentador, el duel se situava en un 51,3% contra 48,7%

Tensa expulsió entre crits, llàgrimes i una fugida

Una nominació que ha causat la implosió d’un trio que tants moments ha regalat a aquesta edició de 'Supervivientes'. Amb els nervis a flor de pell, els tres concursants no han deixat de protagonitzar petits enfrontaments al llarg de la setmana que han acabat esclatant a La Palapa.

En un intercanvi de retrets, Montoya i Anita han acabat confessant que no acaben d’entendre l’actitud de la seva companya de criticar els seus companys per després acostar-s’hi amistosament. Una opinió que ha donat pas a una tensa discussió entre les dues dones, que acaloradament s’han dit les coses clares. Alhora, la periodista ha assegurat que no creia que Anita Williams l’estimés, cosa que ha provocat la fugida de la jove catalana.

| Mediaset

"Com pot dir això quan he estat amb ella des del principi donant-li suport?", s’ensorrava la jove, molt afectada. L’Anita ha hagut d’abandonar la Palapa, on ha esclatat en llàgrimes i suplicant a Montoya que no marxés. "Si t’expulsen, me’n vaig amb tu", ha arribat a sentenciar la concursant.

Després de la tempesta, ha arribat la calma i Anita, Carmen i Montoya han aconseguit reconciliar-se abans del temut moment: l’expulsió. Finalment, ha arribat el moment de conèixer la decisió de l’audiència i els dos nominats s’han posat dempeus. Amb el 51,8%, el guanyador del duel ha estat Montoya, que s’ha llençat a terra de l’emoció.

Un moment ple d’emocions, on han passat d’alegrar-se pel salvat a plorar per Carmen, que aquesta nit acaba el seu pas per 'Supervivientes'. "Gràcies a cadascun de vosaltres pel que m’heu aportat en aquesta aventura", s’acomiadava la periodista, molt emocionada.

La valenciana tenia paraules boniques fins i tot per a Pelayo i Damián, els seus eterns enemics als quals ha elogiat "estar a l’alçada". Tanmateix, les seves paraules més emotives han estat per als seus dos grans amics: Anita i Montoya. "Anita, ets una dona increïble i si abaixes dos punts el to pots fer coses increïbles", sentenciava ella. "Has tingut una vida molt dura però ja no ha de ser així", l’animava.

I les seves últimes paraules han estat per a Montoya, el seu gran suport al concurs. "Has estat el meu concurs, has estat la meva vida i gràcies a tu m’ho he cregut. Moltes gràcies", s’acomiadava la Carmen,´molt emocionada i posant punt final a la seva aventura.