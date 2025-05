La ruptura de l'Anita, Montoya i la Carmen deixa un inesperat salvament a 'Supervivientes'

Aquesta setmana, s'acosta una de les nominacions més dures d'aquesta edició de 'Supervivientes'. Anita Williams, Montoya i Carmen Alcayde, els autodenominats com a 'Trio del Visillo', s'enfronten al veredicte del públic i un d'ells abandonarà el concurs el proper dijous. Un duel dur entre tres dels protagonistes del reality de Telecinco, que avui ha desvetllat qui ha estat el primer salvat.

Una nominació que ve directa de la mà del seu gran enemic en aquest joc: Pelayo Díaz. Com a líder de la setmana, l'estilista va tenir el poder de desempatar i nominar algú directament. Una cosa que li va permetre enfrontar el trio en una titànica nominació per la permanència.

Una setmana molt difícil per als tres concursants, que s'han mostrat amb els nervis a flor de pell i que ha suposat la ruptura definitiva entre ells. Per primera vegada des de l'inici de 'Supervivientes', Anita Williams, Montoya i Carmen Alcayde han mostrat les rancúnies entre ells, arribant a protagonitzar discussions fortes.

Una cerimònia de salvació molt igualada

| Mediaset

Amb aquest canvi de 180º, Laura Madrueño ha donat pas a una tensa cerimònia de salvació. Tot i que la situació entre el trio sembla haver-se relaxat, els rifirrafes entre ells semblen haver dividit l'audiència. Mostra d'això són els percentatges, que durant tota la gala no han deixat d'acostar-se perillosament.

I és que, a l'inici d'aquest 'Tierra de Nadie', els percentatges se situaven en un 46%-31%-23%. Tanmateix, durant la setmana han fet un tomb i han acabat igualant-se per la cua. Segons anunciava Carlos Sobera, les votacions quedaven en un 41,4%, 29,22% i 29,38%.

Després d'aquest ball de percentatges, 'Supervivientes' ha donat a conèixer el nom del primer salvat d'aquesta dura nominació. La primera a ser descartada ha estat la periodista, cosa que ha deixat el duel per la salvació entre l'exparella de 'La Isla de las Tentaciones'

Finalment, ha estat Anita Williams qui s'ha alçat com la més votada pel públic i que, per tant, es lliura de l'expulsió. Una decisió completament inesperada, tenint en compte que Montoya ha estat, fins ara, el més votat en totes les seves nominacions.

"Gràcies, per Déu no m'ho crec", ha exclamat l'actual concursant de 'Supervivientes', molt emocionada però també sorpresa. "No m'ho esperava, t'ho juro, bebè", confessava l'Anita, que agraïa als seus seguidors el suport. Això deixa el duel entre Carmen Alcayde i Montoya, dos pesos pesants de l'edició i grans amics des de l'inici.