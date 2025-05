Alessandro Lequio deixa anar la gran notícia sobre el futur de Carmen Alcayde a 'Supervivientes'

L'expulsió d'aquesta setmana és una de les més complicades de l'actual edició de 'Supervivientes'. Montoya, Anita i Carmen Alcayde es juguen la seva permanència al concurs. Al plató de 'Vamos a ver' han tingut una opinió generalitzada respecte al nom de l'expulsada.

No obstant això, Joaquín Prat començava el debat amb dubtes: "Van mostrar els percentatges i encara que molts puguin pensar que Carmen Alcayde pot ser l'expulsada aquest dijous la cosa no sembla estar tan clara".

"Ella ho té claríssim, es veu fora ja, està una mica desinflada i per això també s'ha apropat a Pelayo. Està amb un altre mood perquè vol marxar d'allà tranquil·la", opinava Alejandra Prat. "Us imagineu que se'n va Montoya i es queden Carmen i Anita?. Seria una fantasia i crec que és el que passarà perquè Montoya està punxant molt", afegia Alejandra Rubio a ' Vamos a ver' .

| Mediaset

"Sincerament crec que Montoya i Anita són necessaris al concurs i, si a un li falta l'altre, crec que es queden coixos. Necessiten fer binomi, quedar-se allà com a parella. Carmen sobra, ja està fora, està amortitzada", deia també Pepe del Real a 'Vamos a ver'.

"Carmen no li ha sumat a Montoya en cap moment. Si se'n va ara i segueix amb l'Anita crec que poden aportar tots dos alguna cosa més bonica i recuperar la seva història de nou", sentenciava Alejandra Prat. Tanmateix, Joaquín Prat no opinava el mateix: "La seva història no és bonica". "Però pot ser-ho, pot acabar bé", replicava la col·laboradora de 'Vamos a ver'.

Per la seva banda, Alessandro Lequio ha tingut clar el futur de Carmen Alcayde a 'Supervivientes': "Que es doni per expulsada. Va anar amb una missió, que era aprofitar la seva estada per treure el màxim material possible per després aprofitar els platós de televisió i ho ha fet de meravella. Però clar, s'ha arrimat a la parella més famosa i això l'ha assenyalat davant la resta de concursants. Crec que serà la pròxima expulsada"

"En altres circumstàncies hauria dit exactament el mateix que tu, però últimament el perfil de Montoya... Cal recordar que es vota per salvar i continuen tenint molt de pes Montoya i Anita. En altres circumstàncies hauria donat al 100% que se n'aniria Carmen, però com que Montoya està sent molt pesat últimament i no sé si aniran tots a votar a Carmen i Anita i deixen Montoya fora", concloïa Antonio Rossi.