'Supervivientes' obligat a prendre mesures urgents després del que ha passat amb Carmen Alcayde

L'ambient està més caldejat que mai a 'Supervivientes'. La relació de Montoya i Carmen Alcayde amb els seus companys de Playa Furia és cada vegada més tensa i una nova prova de recompensa ha fet saltar tot pels aires. La situació ha arribat a tal punt que el programa s'ha vist obligat a actuar i celebrar un Oracle de Posidó d'emergència.

"Un pergamí ha desfermat la major bronca d'aquesta edició de 'Supervivientes', el que ens ha obligat a canviar l'escaleta del programa i prendre mesures urgents", apuntava Carlos Sobera. El basc ja anunciava a l'inici de la gala que s'havia embolicat una bona a Playa Furia, encara que no donava més explicacions. "Hi ha hagut un terrible enfrontament que ha durat més de 6 hores i que ha posat a tots contra les cordes", donava com a única explicació.

Posidó els posa a prova i Playa Furia esclata

| Mediaset

Al començament del 'Tierra de Nadie', Laura Madrueño ha comunicat als concursants que, de forma excepcional, se celebraria un Oracle de Posidó. Així, 'Supervivientes' ha decidit modificar la seva escaleta per abordar la tensa discussió que s'ha donat als Cayos Cochinos. De nou, el motiu del desacord ha estat entorn a un dels elements vitals en el concurs: el menjar.

En aquesta ocasió, Posidó havia preparat un joc per als concursants. Cada participant havia d'anar per la platja buscant pedres que contenien recompenses tant grupals com individuals. No obstant això, per donar-li més emoció a la cosa, només podia haver-hi un supervivent de cada grup alhora.

Una situació que ha donat peu a moltes desigualtats i que ha fet que no tots puguin menjar. Per exemple, Koldo Royo ha estat l'únic en no aconseguir cap recompensa en el seu grup, mentre que Makoke i Carmen Alcayde tampoc ho aconseguien en el seu. No obstant això, tot ha explotat després que la periodista i Montoya s'han quedat sense menjar perquè els seus companys no han volgut compartir la seva recompensa amb ells. Alguns d'ells han arribat a gaudir de dos àpats diferents, cosa que ha enfurismat encara més el tàndem.

Carmen Alcayde i Montoya contra tots

Per descomptat, això ha fet brotar els dos concursants, que han arremès contra Makoke, Damián Quintero i Pelayo Díaz. "Sou les persones més egoistes de la faç de la terra", sentenciava Carmen Alcayde, molt seriosa. A més, cal destacar que Montoyano ha pogut participar en la prova perquè estava malalt i, posteriorment, ha hagut de ser evacuat de l'illa.

"A sobre que hi ha una persona malalta, m'hauria agradat que em donessin algun tros de res", saltava la periodista a l'Oracle, molt alterada. Segons Carmen, el grup no havia volgut compartir cap de les recompenses i titllava l'acte de "alguna cosa molt egoista".

| Mediaset

Ràpidament, Damián Quintero la titllava de mentidera i es justificava, assegurant que les truites i el donut que havia guanyat no eren tan grans per compartir amb ella. A més, el karateka es justificava assegurant que els havia ofert la seva porció d'arròs i l'havien rebutjada. "No ens heu donat menjar saborós, a mi que em donis un gra més d'arròs dur m'és igual", li etzibava ella.

També ha volgut ficar-se en la discussió Makoke, qui sembla haver donat l'esquena als seus antics amics i es posiciona en contra seva. "No heu volgut l'arròs per fer-vos la víctima", titllava la tertuliana, molt dura. Davant d'això, Montoya esclatava i contestava que havien renunciat a l'arròs per donar-lo a Laura Cuevas, que és la Paràsit de 'Supervivientes' i només pot alimentar-se del que li donen els seus companys.

El grup acusat de passar de Montoya

A més, el sevillà ha aprofitat per arremetre contra l'ex de Kiko Matamoros, a qui ha titllat d'interessada. "Makoke ni tan sols s'ha acostat a preguntar-me com estava. Es passeja per la platja com Claudia Schiffer a prendre el sol i per a ella no existeixo menys quan vol alguna cosa", assegurava ell.

Després d'això, la periodista i el d'Utrera acusaven el grup de no haver-se preocupat per Montoya, que en el moment de la prova estava amb febre. "Jo us he avisat a les 7 del matí que es trobava malament i fins a les 12 no heu anat cap a veure com estava", els retreia Carmen, indignada. "Jo també m'he aixecat malament, he anat al bany 4 vegades però tinc dos collons i he anat a buscar percebes", soltava el gadità.

Un desafortunat comentari que no ha caigut gens bé a la periodista, que l'ha qualificat com "el més fort" que ha escoltat mai. "Hi havia una persona malalta que no es podia aixecar i diu que no té collons", li cridava, molt indignada.

Una discussió que esquitxava també l'altra platja i obligava Anita Williams a intervenir. "No importa que sigui una figa, una truita o dos alvocats, és el fet de compartir. Si se l'haguessin menjat només jo callo", sentenciava la concursant, que els retreia que haguessin compartit entre tots menys dues persones.

Sens dubte, una discussió que aixecarà molta cua a 'Supervivientes' i que promet uns dies molt intensos a Hondures. De fet, durant la gala, Carlos Sobera ha hagut d'intervenir en diversos moments per demanar-los que es calmessin i deixessin de parlar alhora. "No m'esteu escoltant", els reprenia, "parleu uns per sobre dels altres i no se us entén".