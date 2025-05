Joaquín Prat diu sentència així la relació d'Anita i Montoya a 'Supervivientes'

La relació entre Anita i Montoya continua donant que parlar després de les seves contínues anades i vingudes a 'Supervivientes'. De fet, Carmen Alcayde ha estat l'última a revelar-los que les seves discussions ja cansen. Un tema que ha estat tractat al plató de 'Vamos a ver', amb els col·laboradors amb una opinió ben clara.

"Gairebé 80 dies després de l'aventura per fi Carmen Alcayde li ha dit a Anita: és que la gent està cansada de veure-us discutir", arrencava Joaquín Prat el debat a 'Vamos a ver'. "És ella la que està cansada!", deia entre bromes Sandra Aladro. "Quan perds la confiança amb la persona que estimes és molt complicat. Per molt que et diguin sempre dius: i si passa", afegia Carmen Borrego.

"La clau està en què Anita necessita a Montoya, mentre que Montoya no necessita a Anita. Anita està en un moment en què el que vol és estabilitzar la seva vida, mentre que Montoya està al costat contrari. Vol aprofitar el moment per ser una estrella", sentenciava Alessandro Lequio a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Per la seva banda, Giovanna González ho ha tingut clar: "Montoya ho ha dit mil vegades, el que sent és el calentón, però no té més sentiments per Anita, no està enamorat. Només cal veure ahir quan deia tot el temps: 'si em torno a enamorar espero que sigui un amor tan veritable com el d'Anita, vull tornar a sentir el mateix'. Després quan la veia a ella amb aquella carona deia: 'o tornar a sentir el mateix per Anita'. Montoya ja no està en el mateix punt que ella ja".

"Si tornes d'una no relació a estar amb la persona amb la qual estaves onze setmanes seguides al final també hi ha un desgast. No estan menjant, ens oblidem que no tot és idíl·lic, també tenen dret a tenir un frec de parella", afegia Pepe del Real.

"Per als somnis de Montoya, Anita s'ha convertit en un llast", sentenciava de nou Alessandro Lequio a 'Vamos a ver'. "En totes les parelles sempre hi ha un cíclicament que vol estirar més de l'altre. Unes vegades estira més una part i altres vegades l'altra, però aquí, des que ha començat 'Supervivientes', l'única que estira és Anita", concloïa el debat Joaquín Prat.