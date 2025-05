Pelayo Díaz destapa l'estratègia de Carmen Alcayde abans d'entrar a 'Supervivientes'

La relació de Carmen Alcayde i Pelayo Díaz ha estat una de les més convulses d'aquesta edició. Els dos concursants de 'Supervivientes' ja han demostrat en més d'una ocasió que no es suporten i han protagonitzat algunes de les bronques més fortes fins ara. Ara, en una setmana decisiva per a la periodista, els dos s'han enfrontat a un tensíssim 'Puente de la Concordia'.

Un pont que els propis concursants havien demanat i que l'estilista creu "totalment necessari". Segons assegurava el concursant, les malinterpretacions han estat la raó principal de la seva enemistat. "Necessito escoltar moltes explicacions i que l'audiència escolti les meves", sentenciava.

Després d'això, Sandra Barneda ha donat inici a una dinàmica que sempre dona alguns dels moments més tensos de 'Supervivientes'. Un 'Puente de la Concordia' en el qual Carmen Alcayde i Pelayo Díaz han pogut fer un repàs de la seva difícil relació.

| Mediaset

Cruïlla d'acusacions entre Carmen i Pelayo

El primer tema que s'ha posat sobre la taula és el del victimisme. "Dirà que jo em faig la víctima, però és ell que em victimitza", assegurava la periodista, que ha donat una llarga llista d'exemples on s'ha sentit així.

No obstant això, Pelayo tenia molt clar que la situació no havia estat així. "Tu vas venir a l'illa amb una energia molt apresa", l'acusava, taxativament. Segons ha exposat l'estilista, la periodista va entrar amb una clara estratègia: ajuntar-se a Montoya. "Tu ja saps molt de realities, aquest és el meu primer", atacava ell.

No obstant això, la concursant de 'Supervivientes' defensava la naturalitat de la seva relació amb el sevillà. "Tothom va veure que vaig arribar sola a aquella platja i quan va arribar Montoya vaig trobar algú amb la meva mateixa energia i il·lusió", concloïa. "Quina casualitat que no et vas enganxar a cap de les altres 10 persones", responia ell.

Entre altres retrets, Carmen Alcayde i Pelayo Díaz també han fet referència a les dures acusacions de la periodista. "Et veig una persona classista, sempre parles de còctels, de Prada, de viatjar... sembla que si parles d'això ets més guai", apuntava ella.

"Tindràs complex d'inferioritat, només parlo de la meva vida", contestava Pelayo Díaz, contundent. Segons el concursant, si treballés en un banc "parlaria de la banca" però en dedicar-se al món de la moda és normal que surtin aquests temes. "Tinc moltíssim més repertori però també cal preguntar", sentenciava.

Finalment, el 'Puente de la Concordia' ha acabat amb els dos participants donant-se una abraçada. Malgrat la seva llarga enemistat, Carmen Alcayde assegurava que, en la seva possible última setmana, volia deixar tancat el tema. Recordem que aquesta és una setmana molt complicada per a la periodista, que està nominada juntament amb els seus dos aliats: Anita i Montoya.