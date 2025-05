Anunci important de 'Supervivientes', que posa data a la recta final del concurs

La gala d'avui suma 84 dies des de l'inici d'aquesta intensa edició de 'Supervivientes'. Del grup de 21 concursants que va començar l'aventura, ja només en queden 9 i només un d'ells aconseguirà alçar-se amb el maletí. Per això, la recta final és a tocar i Jorge Javier Vázquez no ha dubtat a posar-li data exacta. A més, el presentador fa un altre anunci important que podria donar un tomb de 180º al reality.

En una nit plena d'emocions, 'Supervivientes' viu una de les seves gales més crucials fins ara. El duel d'expulsió entre Montoya i Carmen Alcayde posa punt final a un dels duos protagonistes d'aquesta edició. Una nominació que mostra que la competició és cada cop més dura i on només poden quedar els més forts.

Una nit de canvis importants

Per això, Jorge Javier Vázquez ha fet un anunci important que ho canvia tot per als concursants d'Hondures. El proper diumenge 1, durant el 'Conexión Honduras' amb Sandra Barneda, el reality de Telecinco inicia la seva recta final. 'Supervivientes' arriba a la seva última etapa i escalfa motors per celebrar la gran final a Madrid.

Però aquesta no és l'única notícia que el presentador català ha anunciat durant la gala d'avui. El programa fa un nou tomb i anuncia que, també el proper diumenge, hi haurà expulsió sorpresa. Així, en comptes d'esperar una setmana per conèixer el veredicte del públic,l'aventura d'un dels 8 finalistes acabarà abans del que s'esperava.

Per tant, aquesta mateixa setmana comença el final d'un concurs que tantes alegries està donant a Telecinco. L'última gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' va ser líder indiscutible d'audiències, pujant 1,5 punts i arribant a una quota del 20,8% i 1.351.000 espectadors. El format també lidera en les seves emissions dels dijous i els dimarts, sent un dels pilars principals de la cadena.

En menys d'un mes, coneixerem qui s'alça amb el maletí de guanyador d'aquesta edició. Anita Williams, Álvaro Muñoz Escassi, Álex Adrover, Borja González, Carmen Alcayde, Damián Quintero, Montoya, Makoke o Pelayo Díaz, un d'ells es convertirà en el vencedor de 'Supervivientes 2025'