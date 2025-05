Gir de 180º a 'Supervivientes' amb la gran baralla entre Montoya i Carmen Alcayde

La tensió ha arribat a un nou nivell a 'Supervivientes' després d'un gir en les relacions entre tres dels seus concursants més forts: Carmen Alcayde, Anita Williams i Montoya. El que semblava una aliança sòlida ha començat a desfer-se després que la periodista s'acostés a Pelayo Díaz. Aquest gest ha estat interpretat com una traïció per part dels seus companys de grup.

Tot va començar amb una conversa aparentment innocent entre Carmen Alcayde i Pelayo Díaz a 'Supervivientes'. L'Anita, visiblement molesta, no va trigar a manifestar el seu descontentament: "Abans als faristols ha dit gràcies perquè l'estem intentant deixar malament. Jo soc fidel a la meva paraula i a l'oracle va dir que en Pelayo s'estava acostant a mi per la nominació, que jo estava vulnerable, que no entenia, que m'havia dit lladre. Ara he escoltat el vídeo que ens has posat, he flipat i ja està".

Carmen Alcayde, intentant calmar els ànims, no va negar les seves sospites sobre l'estratègia de Pelayo Díaz, però es va defensar de les crítiques relacionades amb el repartiment del menjar: "Continuo pensant el mateix de l'altre dia, que en Pelayo s'hi va acostar per estratègia. De la part, no he dit res i em sembla fenomenal perquè jo ni tan sols sé si me la puc menjar. Em sembla molt bé que ells hagin agafat una part més gran. Cadascú el que pot menjar".

Montoya també està dolgut amb Carmen Alcayde a 'Supervivientes'

| Mediaset

Montoya, que inicialment s'havia mantingut més al marge, no va poder evitar entrar en el conflicte a 'Supervivientes'. El que més li va doldre va ser la percepció que Carmen Alcayde estava intentant col·locar-los com a protagonistes de l'edició. "Crec que el que he tingut amb la Carmen allà ha estat una mostra que aquell vídeo m'ha sentat una mica que em pensava que no em parlaria a mi amb aquestes", deia.

Per la seva banda, Carmen Alcayde va trencar el seu silenci en un moment carregat d'emoció: "Crec que la gent no m'entén, però soc una persona que el meu enemic em clava un ganivet per l'esquena, me'l trec i li faig una abraçada. Ho sento, soc així, seré una falsa, una arrossegada i el que vulgui la gent. Vull marxar d'aquí en pau, que no vol dir que d'en Pelayo no hi hagi coses que no m'agraden, li ho he dit al pont...".

"Jo soc una persona que al meu enemic li faig una abraçada perquè no suporto estar enfadada eternament. Vull marxar en pau", afegia.

| Mediaset

Tanmateix, el moment més colpidor va arribar quan va parlar de la seva relació amb Montoya a 'Supervivientes': "El meu millor amic és Montoya. És el meu germà i és la meva vida i estic dolguda perquè el meu germà, que és la meva vida, m'està donant l'esquena en els meus últims dies". Una afirmació que no va ser ben rebuda per ell: "L'esquena, per aquí no", va replicar sec.

En un intent d'aclarir la seva postura, Carmen Alcayde va intentar justificar les seves paraules: "En aquell vídeo, per mi us he dit que sou la parella del reality. Havíeu d'estar contents, que sou guanyadors. Ho sento per pensar-ho".

La situació va deixar Carmen Alcayde completament abatuda i desconsolada, mentre que Montoya va mantenir la seva postura. "El que li he hagut de demostrar, l'hi he demostrat abans al joc. A mi em senta molt malament que em digui això del protagonisme", va dir a 'Supervivientes'.