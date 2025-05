Damián sentencia a Montoya per la seva actitud a Supervivientes: A la platja no és igual

Si hi ha hagut un parell de concursants que mai han acabat de congeniar han estat Damián Quintero i Montoya. Els dos supervivents han protagonitzat discussions tenses tant a Palapa com a les platges d'Hondures. Ara, 'Supervivientes' els obliga a posar les cartes sobre la taula amb un tens cara a cara al Pont de la Concòrdia.

En aquesta dinàmica, ambdós participants han parlat d'alguns dels seus majors punts de conflicte dins del concurs. Davant l'atenta mirada de Sandra Barneda, Damián i Montoya han pogut retreure's la seva actitud amb el menjar i les crítiques sobre victimisme.

Salten espurnes entre Damián i Montoya

El primer tema a tractar ha estat el de la falsedat. "Per a mi, no hi ha hagut conflicte, han estat atacs constants cap a mi", treia a la llum el karateka, contundentment. No obstant això, sí que parla d'un canvi d'actitud amb l'arribada de Carmen Alcayde.

"Quan va arribar ella, va començar a no ser tan cordial i a l'Oracle a donar-me cops", li retreia Damián. A més, afegia que no acabava de comprendre que es comportés diferent a la platja i en directe. Una actitud que Montoya desmentia. "A tu t'ha caigut com el cul Carmen i a mi, Pelayo, no passa res", recriminava el jove sevillà.

L'estilista ha sortit a la llum en més d'una ocasió durant el tens cara a cara. Segons Montoya, no opina que el karateka sigui una persona falsa però sí que s'"ha deixat arrossegar per Pelayo". Una cosa que l'olímpic nega completament.

| Mediaset

Les llàgrimes de Montoya

Per descomptat, un altre dels temes a comentar ha estat la relació d'alts i baixos que Montoya manté amb Anita. En diverses ocasions, el karateka ha qualificat el seu company de 'Supervivientes' com "victimista", una cosa que no ha tingut por d'aclarir davant el mencionat. "Quan vas arribar tots et vam abraçar, però després passen les setmanes... aquest és un altre concurs, una altra moguda", li recriminava Damián.

Sens dubte, és un tema que toca la fibra més sensible del concursant, que encara que no deixava de repetir que "ho ha superat", no ha pogut evitar acabar entre llàgrimes. "Jo ho sento si em veus com un meme, no és culpa meva d'on vinc", aclarava ell, que manté no fer-se la víctima.

Finalment, un dels temes més importants ha estat el de les acusacions d'egoisme. Damián Quintero ha estat diverses vegades assenyalat per les seves reparticions en el menjar, titllant-lo d'egoista i ànsies. Una actitud que a Montoya "no li representa". "Jo sóc molt competitiu i per a mi hi ha un or, platja i bronze... compartir està molt bé però això és un concurs i només un guanyarà al final", es defensava l'olímpic sobre això.

Finalment, ha estat el moment de prendre la decisió final. 'Supervivientes' els donava dues opcions: podien retrobar-se al centre del pont i enterrar la destral de guerra o podien tornar cadascú pel seu costat. Contra tot pronòstic, Damián Quintero i Montoya han acabat aquest Pont amb una gran abraçada, posant fi a la seva enemistat. Almenys, per ara.