Antonio Rossi sentencia Carmen Alcayde després de la seva última baralla a 'Supervivientes'

Carmen Alcayde s'ha convertit en una de les protagonistes de l'actual setmana de 'Supervivientes' després del seu darrer enfrontament amb Pelayo Díaz. Després d'haver-se apropat a l'illa, el pont de la concòrdia va dinamitar la seva possible relació, just quan la col·laboradora està nominada. Aquest enfrontament ha estat comentat al plató de 'Vamos a ver', amb un suport general a Pelayo Díaz.

"Em va semblar que Pelayo va estar fantàstic i la Carmen sobreactuada. És molt pesada amb el tema que el coneixia de fora i pensava que seria molt avorrit. Ha agafat aquesta cantarella amb tothom que ha conegut en un plató de televisió, que ja era amic seu. És veritat que em va semblar que qui més classisme va demostrar va ser la Carmen precisament retreient-li que es dedica a la moda", va iniciar el debat Antonio Rossi a 'Vamos a ver'.

"Diu que valora les persones pel còctel que prenen o per la bossa que porten, però no és veritat, crec que el Pelayo valora les persones per la seva educació, el seu saber estar... Va estar fenomenal, va posar els punts sobre les is i la Carmen, en canvi, es va quedar enrere per petiteses", afegia Alejandra Prat.

| Mediaset

Per la seva banda, Alejandra Rubio també donava suport a Pelayo Díaz: "He vist en tot el concurs un Pelayo que m'ha encantat, no m'ho esperava. El vídeo de presentació va ser molt fort, traient la bossa i totes les bosses que va fer sobreactuat. Però després, quan l'he vist concursant, m'ha sorprès molt. No crec que sigui una persona classista, crec que és només la seva vida, la seva feina, i no crec que se'l pugui jutjar pel seu nivell de vida".

"Li va donar la primera a la Carmen, que és el que molts pensen: tu vas venir a 'Supervivientes' una setmana després per enganxar-te a Montoya", afegia Joaquín Prat en directe. Per la seva banda, Alessandro Lequio també s'ha mostrat a favor de Pelayo Díaz: "D'entrada, tots dos fa molts anys que treballen a televisió i saben com es mouen aquestes coses. Ha guanyat el pont Pelayo perquè la Carmen intenta ficar cullerada a tots els conflictes i l'altre la veu i sap per on va"

"El Pelayo m'ha sorprès per bé, tot i que vaig començar una mica hatejant-lo. He de reconèixer que de vegades a les discussions parla amb una superioritat i per damunt de l'espatlla que tampoc m'agrada", deia Adriana Dorronsoro. "No és culpa del Pelayo que la Carmen no estigui a la seva alçada intel·lectual, perquè és molt llest", concloïa el debat Alexia Rivas