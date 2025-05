Jorge Javier sentencia el concurs de Montoya abans de l'expulsió a Supervivientes

Després de 85 dies d'aventures, 'Supervivientes' viu la seva nit més decisiva amb una nominació duríssima. Montoya i Carmen Alcayde, dos dels protagonistes indiscutibles d'aquesta edició, s'enfronten a un duel d'expulsió molt igualat. Una gala que posa punt final a aquesta amistat a Hondures i davant la qual Jorge Javier Vázquez no ha dubtat a pronunciar-se.

Un duel de nominació tens que està més igualat que mai. "Menys d'un 1% de distància en els percentatges", explicava el presentador de 'Supervivientes', visiblement impressionat. Una batalla titànica que ha dividit l'audiència i que deixa a l'aire la pròxima expulsió.

Per descomptat, això fa que la d'aquesta nit sigui una gala plena d'emocions. Carmen Alcayde i Montoya han estat amb els nervis a flor de pell, conscients que, marxi qui marxi, aquesta nit perden una peça fonamental en el seu concurs. Davant d'aquest panorama, Jorge Javier Vázquez ha dictat sentència sobre el pas del sevillà per Hondures.

Les paraules emotives de Jorge Javier Vázquez

El presentador no ha dubtat a qualificar el d'Utrera com "una de les peces fonamentals" d'aquesta edició. De fet, Jorge Javier Vázquez ha anat més enllà i li ha agraït la seva implicació amb el programa, així com tots els moments de rialles. "Avui tenim els pits a mig pal", bromejava el presentador, que té una broma recurrent amb el concursant sobre aquest tema.

Unes paraules que ràpidament causaven l'emoció de Montoya, que es posava a plorar com una magdalena. "Moltes gràcies, Jorge", pronunciava el d'Utrera, entre sanglots. "Demano perdó perquè aguantar-me a mi té molta conya", afegia el jove, molt emocionat amb la situació.

"Passi el que passi, ja formes part de la història d'aquest concurs. I t'ho dic de cor, t'emportes un bocí del nostre cor", confessava aleshores Jorge Javier, que no amaga l'afecte que té al concursant. Unes paraules que provocaven que el plor del jove s'intensifiqués, molt agraït.

I és que gairebé tres mesos després de l'inici de 'Supervivientes', l'ex de 'La Isla de las Tentaciones' viu la seva nit més decisiva. Tot i entrar com un dels grans favorits de l'audiència, la seva actitud sembla haver cansat ja part del públic.

"Molta gent donava per fet que Montoya guanyaria aquest concurs per tot el que havia passat, però ara els percentatges estan 50-50", apuntava el presentador. De fet, el sevillà sempre s'havia salvat el primer en totes les seves nominacions però, en aquesta ocasió, Anita Williams li passava al davant per la dreta.