L'Anita i en Montoya aclareixen si estan junts després del seu polèmic pas per 'Supervivientes'

Al llarg de 7 mesos, la història entre Anita Williams i Montoya ha mantingut l'audiència enganxada a la pantalla. La parella ha sabut enganxar el públic amb les seves anades i vingudes, passant de l'amor a l'odi en qüestió de minuts. Tanmateix, poques hores després d'acabar 'Supervivientes', saltava la notícia: suposadament, els exparticipants de 'La Isla de las Tentaciones' ja no es parlaven. Aquesta nit, durant un intens debat final, l'Anita i en Montoya han aclarit si continuen junts després del concurs.

Alexia Rivas va ser l'encarregada de deixar anar la bomba sobre l'estat de la parelleta estrella de Telecinco. Segons la periodista, en Montoya havia deixat de respondre els whatsapps de la que va ser la seva exparella. Una informació que altres companys van ampliar al llarg del dia, apuntant a un distanciament provocat per la família d'ell. Segons desvelava 'Vamos a Ver', haurien enxampat els familiars del sevillà criticant durament l'Anita, assegurant que "no valia res".

Per descomptat, unes paraules que Sandra Barneda ha volgut aclarir amb els dos protagonistes. La presentadora ha parlat primer amb l'Anita Williams, que es trobava molt seriosa al plató. "El 80% és veritat i l'altre 20% està mal explicat", aclaria la concursant sobre aquestes informacions.

| Telecinco

Parlen els protagonistes

Segons apuntava l'exparticipant de 'Supervivientes', encara seguia assimilant tot el que havia passat i desvelava sentir-se decebuda amb en Montoya. A més, ha aprofitat per aclarir com ha viscut el concurs al costat d'en Montoya i com això li ha afectat. "Jo venia de 'La Isla de las Tentaciones' que ja el vaig decebre i no volia tornar a decebre'l. He continuat fent el meu concurs però sí que era tot el temps molta preocupació per com estava", apuntava ella davant les acusacions que el sevillà s'havia carregat el seu concurs.

A continuació era el torn d'en Montoya, que es mostrava molt més serè del que s'ha mostrat en el seu pas per Hondures. "Jo estic molt tranquil, que per a que jo digui això...", començava el d'Utrera. "Crec que és normal que quan surti vulgui estar amb la meva família", seguia ell, aclarint que ell va entrar a 'Supervivientes' per oblidar, perdonar i sanar. "I ho he aconseguit", narrava.

Tanmateix, les espurnes han saltat amb l'entrada d'en Montoya al plató. Allà el jove ha tornat a explicar-se, assegurant que "no està passant res del que s'està parlant". Segons el d'Utrera, cadascú va marxar amb la seva família i no van mantenir el contacte. Per l'Anita guardava també paraules boniques, assegurant que estava "preciosa".

Unes paraules que no convencien la presentadora, que el tallava taxativament. "Però li ho dius ara perquè estàs en un plató i vols quedar bé?", apuntava la Sandra, molt crítica. Encara que en Montoya assegurava que no, la seva exparella desvelava que havien mantingut un moment de tensió durant la tarda. "M'has dit que t'havia decebut i que havies vist coses", desvelava la supervivent.

Tensió al plató de 'Supervivientes'

"Em van explicar que han sortit àudios molt forts que ha tret la seva defensora", confessava llavors l'exconcursant de 'Supervivientes'. En Montoya es mostrava finalment sincer i desvelava el motiu del seu distanciament. Es refereix als àudios que es van filtrar del sevillà criticant en Vier, el seu defensor durant el concurs.

| Telecinco

L'Anita defensava que ningú del seu entorn havia estat l'encarregat de filtrar aquells vídeos i tornaven a exposar-li el motiu pel qual estava dolguda. "Jo el dia després de la final rebo un missatge de l'equip que deixi les maletes d'en Montoya a recepció", desvelava. També confessava haver-se sentit ignorada per ell durant les hores posteriors.

Després d'un intercanvi d'acusacions que no arribaven enlloc, la catalana ha acabat confessant que van mantenir sexe a Playa Misterio i que n'està farta. "Jo també tinc família i ja m'és igual si deixa de parlar-me", sentenciava ella, entre llàgrimes i visiblement dolguda. Per la seva banda, el jove no deixava de repetir que li semblava "molt rònec" el que estava passant.

Amb molt debat encara per davant, queda clara una cosa: l'Anita i en Montoya ja no estan junts. Tot i haver-se convertit en "una família" a Hondures, la tornada a la realitat ho ha fet miques i tornen a l'enfrontament. La parella està condemnada a no entendre's, deixant una Anita trencada pel distanciament amb qui va creure el seu gran suport durant 'Supervivientes'. "Jo em rendeixo, vull ser feliç", es trencava en Montoya, també entrant en brot i trencant a plorar.

Un enfrontament que ha aixecat tot tipus d'opinions al plató. Entre elles la d'Pelayo Díaz, enemic acèrrim d'en Montoya, que ha arribat a assegurar que a ell "no li importa l'Anita". També ho ha sentenciat Marta Peñate, que li ha retret que continuï victimitzant-se pel que ha passat a 'La Isla de las Tentaciones'.