Alessandro Lequio assenyala el veritable futur de l'Anita i Montoya després de 'Supervivientes'

Ja ha acabat 'Supervivientes', però Anita Williams i Montoya continuen donant molt de què parlar als platós de televisió.Fora de l'illa, totes les mirades se centren en com serà la seva relació a partir d'ara. Aquest tema ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver', amb algunes informacions exclusives sobre la parella.

"Aquest matí s'han fet tots dos el reconeixement mèdic que es fan tots els concursants de 'Supervivientes' quan tornen. En aquests moments es troben l'Anita i en Montoya junts de compres per Madrid. Hi ha una relació cordial, no es porten malament com s'ha dit, però no hi ha una relació amorosa", explicava Kike Calleja.

"Sembla que hi ha un interès per part de l'entorn de l'Anita de donar una informació que no és real. A la final es van saludar les famílies, a la mare d'en Montoya la va saludar, però al pare no, perquè no el coneix. Cadascú va marxar amb les seves respectives famílies, en Montoya no va dormir a l'hotel de l'equip i l'Anita va sortir de festa amb els seus cosins", afegia el col·laborador.

| Mediaset

D'aquesta manera, Antonio Rossi contradeia Kike Calleja: "El que es va explicar és que en van ser testimonis tots els seus companys. No és qüestió de l'entorn de l'Anita, és que l'Anita, en primera persona, va narrar el seu disgust amb en Montoya a les instal·lacions de Telecinco". I és que 'Vamos a ver' va revelar un episodi en què en Montoya no hauria saludat l'Anita Williams a l'esmorzar a l'hotel després de la final de 'Supervivientes'.

"La família vol que vagi a Utrera, però en Montoya ha estat tres mesos, li agradi més o menys als seus pares, convivint amb l'Anita", sentenciava Pepe del Real.

"Tots dos van arribar a 'Supervivientes' enfrontats, es van ajuntar com a aliança i ara que són fora optaran pel que sigui més convenient. La família d'en Montoya pensa que el seu fill és la gallina dels ous d'or i que l'Anita és una paparra que només vol xuclar-li els diners. Però l'Anita ja no necessita per a res en Montoya, pot volar sola i crec que ho farà", concloïa Alessandro Lequio sobre el futur de la parella després de 'Supervivientes'