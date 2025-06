Alexia Rivas diu el que molts pensen per l'expulsió de Pelayo de 'Supervivientes'

L'expulsió de Pelayo Díaz ha sorprès tots els espectadors de 'Supervivientes'. A les portes de la final, l'estilista ha estat el menys votat per l'audiència, sent superat finalment per Álvaro Muñoz Escassi. El plató de 'Vamos a ver' ha debatut sobre l'expulsió de Pelayo Díaz, amb opinions molt dividides.

El debat a 'Vamos a ver' ha començat després de l'emissió d'un vídeo en què Pelayo Díaz va parlar amb la seva mare després de ser expulsat de 'Supervivientes'. "Ja pot estar orgullosa perquè ha estat un grandíssim supervivent i un tros de concursant", deia Joaquín Prat. "Em va sorprendre perquè jo esperava Escassi al duel final, em va sorprendre, però és veritat que els darrers dies i setmanes Pelayo s'ha passat de frenada", afegia Antonio Rossi.

"Venen la pell de l'os abans de caçar-lo i ells ja es veuen a la final. En un concurs d'aquest tipus sembla que la convivència no compta, però compta, una estratègia equivocada passa el que li ha passat a Pelayo. Ha estat un grandíssim supervivent, però s'ha passat de frenada en moltes coses", sentenciava Carmen Borrego.

| Mediaset

Per la seva banda, Alexia Rivas ha defensat acèrrimament Pelayo Díaz: "Per mi ha estat el millor sens dubte. Ha estat el concursant més complet perquè ha donat trames, ha discutit, ha dit el que havia de dir, ha pescat... A mi que guanyi una persona que no sap fer ni una canya de pescar a 'Supervivientes' és com si guanyés un programa de cuina algú que no sap encendre la vitroceràmica".

"'Supervivientes' és quelcom més que fer proves i tu ho saps", interrompia Kike Calleja el debat a 'Vamos a ver'. "Per aquesta regla de tres Makoke no hauria d'estar allà perquè no ha fet res en tota l'experiència", opinava també Nuria Chavero. "Si vas a 'Supervivientes', com a mínim per orgull i amor a tu mateix has de saber fer una canya de pescar, que va aprendre Montoya abans-d'ahir", sentenciava amb força Alexia Rivas.

"Si fos per molts dels que són allà, no com Montoya i Anita que donen vídeos, no tindríem continguts en tota l'edició. L'expulsió de Pelayo ha estat una curita d'humilitat perquè s'ha passat de llest. Potser es mereixia haver sortit Escassi abans que Pelayo, però Montoya almenys ha cobert el buit que no fan els altres", concloïa Kike Calleja.