Gir de 180º en la foguera final de Montoya i Anita a 'La Isla de les Temptacions'

Després de dos mesos en emissióper fi hem conegut el desenllaç de la foguera final de Montoya i Anita a 'La Isla de las Tentaciones'. Després d'una entrada inesperada de la jove, el retrobament ha estat marcat pels retrets i els crits. De fet, Sandra Barneda ha hagut d'intervenir en diverses ocasions perquè la parella no s'escoltava, ni deixava parlar l'un a l'altre.

Un dels moments més destacats de la foguera ha estat quan l'Anita ha vist totes les imatges del patiment de Montoya. "Per fi veig alguna cosa...", era l'únic que deia la jove. Això obligava a reaccionar a Sandra Barneda: "De veritat després de veure les imatges de Montoya trencat des de la primera trencat no has sentit res? No has entès res del perquè va arribar a la teva vila saltant-se totes les normes?".

En aquell moment, Montoya es trencava de nou a 'La Isla de las Tentaciones': "Eres la dona de la meva vida, tia, i m'has partit com una reganyada. He vingut per tu, per guanyar la seguretat en tu. Montoya brilla per la seva essència, Montoya no tenia ganes ni de festa. He conegut a totes, he ballat, he perrejat, però jo et pensava sempre, perquè per a mi ets l'única que em donava tot".

| Mediaset

"No faré res perquè em feia fàstic fer res, perquè t'estimo a tu i vull aquest cos que li he dit a Sandra sempre. Vull un futur i jo pensava en la meva família i tot, perquè no he vingut aquí amb un puto amor, he vingut amb dos amors. I jo no em mereixo això, perquè Montoya no necessita per brillar ningú, brilla sol", afegia, provocant també les llàgrimes d'Anita.

Tanmateix, Anita ràpidament saltava als retrets contra Montoya: "Tu t'has passat des del primer dia amb mi, m'és igual que juguis. No t'he reconegut des del primer dia, no entenia aquests gestos, que em tiraves per terra...".

La decisió d'Anita i Montoya en la seva foguera final de 'La Isla de las Tentaciones'

Finalment, després de molts retrets era el moment de contestar la gran pregunta: "Com vols abandonar 'La Isla de las Tentaciones': amb Montoya/Anita, sol/a o amb un nou amor?".

| Mediaset

D'aquesta manera, Montoya era el primer a respondre: "Vaig arribar a 'La Isla de las Tentaciones' amb la il·lusió i la confiança de seguir el forts que érem. Vaig jugar a 'La Isla de las Tentaciones', vaig ser jo mateix en tot moment, però em vaig endur la major decepció de la meva vida. Per a mi veure a aquesta persona, a la meva parella, a l'amor de la meva vida, amb qui volia fer tot en un futur, veure-la a la primera de canvi ficar-la al llit, a la segona fer-li un petó i a la tercera fer-li l'acte, anar-la a buscar després i no trobar res..."

"Això m'ha trencat i el que m'ha ensenyat de veritat és a trobar l'amor. L'amor que jo he trobat a 'La Isla de las Tentaciones' és l'amor propi. Montoya sap el que sent i Montoya se'n va sol", concloïa.

Per la seva banda, Anita sorprenia amb una resposta diferent: "Dir amb un nou amor seria també enganyar-me. Amb Manuel de moment no tinc amor, però vull seguir coneixent-lo fora. Vull seguir coneixent Manuel".

| Mediaset

Per tant, Montoya concloïa el seu pas per 'La Isla de las Tentaciones' i entrava a la foguera final Manuel. El que ningú esperava era la resposta sobre el seu futur amb Anita: "Vull abandonar sol, però vull dir-li a ella que fora d'aquí ho intentaré. Crec que és un moment en què has de sanar moltes coses i jo també estic en un moment en què he d'aclarir el cap. No vull jugar amb ningú, ni il·lusionar ningú. Jo el que dic ho compleixo sempre, aniré a Barcelona a veure-la i que ella vingui a Cadis, però abandonaré 'La Isla de las Tentaciones' sol".

"Em sembla bé. Ja he dit que no l'abandono amb un nou amor, perquè em semblaria hipòcrita això, però el vull seguir coneixent fora. Entenc la seva decisió, ja m'ha donat la puntada abans d'hora", reaccionava Anita després de quedar-se descol·locada.