Laura Madrueño es pronuncia sobre la victòria de Borja González a 'Supervivientes'

El tancament de 'Supervivientes' ha deixat empremta després de la inesperada victòria de Borja González. Ni els espectadors, ni els propis finalistes, ni tan sols la presentadora, Laura Madrueño, anticipaven una resolució tan inesperada. De fet, la presentadora de 'Supervivientes' a Hondures no ha dubtat a compartir les seves impressions després de la gala final.

"Em vaig quedar molt sorpresa", reconeixia Laura Madrueño a la roda de premsa posterior a 'Supervivientes', organitzada per Mediaset, en què va ser present TVeo. "Jo crec que tots fem les nostres travesses i el més bonic del que va passar va ser l'emoció que vam mantenir fins al final; que a 'Supervivientes' no hi ha res escrit, que sempre ho diem. Molta gent sí que ho creu i no és així. El més bonic van ser aquests girs tan inesperats per a gairebé tot el públic, que jo vaig ser la primera a sorprendre'm", va declarar.

Tot i que el resultat trenqués esquemes, Laura Madrueño no va amagar la seva alegria pel nou campió. "Molt contenta" per Borja González, va destacar l'autenticitat d'una final que va saber mantenir la intriga fins a l'últim segon. Laura Madrueño va revelar que va ser "màgic viure una final tan emocionant que sorprengui fins al final".

| Europa Press

Així mateix, també va causar enrenou l'eliminació de Montoya abans del duel final, tot i haver estat un dels concursants més recolzats i virals de l'edició actual de 'Supervivientes'. Laura Madrueño no va amagar el seu astorament: "Tots sabem el suport que ha tingut Montoya al llarg de tota l'edició, que és una persona que es va tornar viral i, òbviament, això ja anava amb ell, però ha estat salvat reiteradament en multitud d'ocasions al llarg dels mesos allà. Per tant, per això et podies esperar una cosa o una altra".

"També és el bonic del programa, que l'audiència segueixi l'aventura al llarg dels quatre mesos i segueixi l'evolució del personatge que es converteix al final en aquesta part humana també. Veiem el més humà de cadascun dels supervivents i, al final, el públic és qui decideix qui guanya perquè ho consideri més just o el consideri millor supervivent", va concloure.