Puja la temperatura entre l'Anita i en Montoya després d'una cita romàntica a 'Supervivientes'

Fa uns dies, Anita i Montoya van sol·licitar a l'organització una trobada a soles, i finalment la seva petició va ser acceptada. Encara que amb sorpresa inclosa. Anita va expressar el seu desig de conversar en un ambient més tranquil, mentre que Montoya confessava estar redescobrint una Anita més propera, aquella de la qual es va enamorar.

La cita avançava amb aparent harmonia, fins que la inesperada irrupció de Gabriella, actual parella de Manuel González i la persona amb la qual Montoya va ser infidel a Anita, va canviar completament el to del retrobament.

Després d'un intercanvi de retrets, Sandra Barneda va anunciar que, si Manuel no descobria la presència de Gabriella a Hondures, la parella podrà gaudir d'un sopar amb menjar i passar la nit junts a Cayo Paloma el pròxim dimarts.

I així ha succeït, la parella ha gaudit d'un banquet on tots dos han limat les seves tensions i han acabat tornant a recordar el seu dur passat. Un bonic sopar on no van faltar els plors, les emocions a flor de pell i les confessions.

"Estàs content de compartir aquest sopar amb la persona que ho comparteixes?", expressava Anita Williams només començar la degustació. "Doncs sí, la veritat que en tenia ganes", va contestar emocionat Montoya valorant aquest moment tan esperat.

"Cal estar cec per no adonar-se que tu sí que em vols. No podia quedar-me ancorat en el passat", i arriba un moment en què cal fer un pas endavant", va confessar l'andalús. "Als meus 31 anys vull tenir una família, i això m'ho has donat tu", va afegir.

Després d'un emotiu sopar on han deixat enrere els retrets mirant cap a un futur junts, la parella ha fet un passeig per la platja amb massatge inclòs. "Quan hi ha lluna plena s'altera tota la natura per si mateixa", ha comentat la supervivent.

Després, s'han estirat sobre la sorra de la platja, embolicats en els seus sacs de dormir i molt junts, tal com va comentar Montoya, per donar-se "calor humà". Finalment, van acabar dormint abraçats i agafats de la mà fins que va caure el sol.