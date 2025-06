Telecinco aposta per Sandra Barneda en el seu access prime time amb 'Tentacions Summer'

Telecinco anuncia per sorpresa la seva aposta per a l'access prime time aquest estiu, amb Sandra Barneda com a presentadora. Actualment, el canal compta amb 'Supervivientes' a la nit de dilluns a dijous, però ja n'ha anunciat el relleu. Telecinco apostarà pel fenomen de 'La Isla de las Tentaciones', però amb refregits.

D'aquesta manera, Telecinco aposta per una cita diària amb 'La Isla de las Tentaciones' a l'access prime time d'estiu. La cadena emetrà 'Tentaciones Summer', un programa que recuperarà els moments més icònics, intensos, romàntics i impactants de les diferents edicions del format d'èxit. Per tant, no es tracta d'un contingut exclusiu, sinó dels moments ja vistos al llarg d'aquests anys.

Amb les paradisíaques platges de Samaná de fons, Sandra Barneda donarà pas cada dia a una selecció de les millors situacions protagonitzades a les viles. Moments amb les parelles i els solters i solteres que han passat per 'La Isla de las Tentaciones', que seran editats novament per a aquesta oferta estiuenca de Telecinco.

L'any passat, Telecinco va apostar per programes repetits de '¡Allá Tú!' per al seu access prime time a l'estiu. Tanmateix, els dos anteriors, el canal no va comptar amb format en aquesta franja i les seves apostes començaven a les 22h.

Recordem que 'La Isla de las Tentaciones', en el còmput de les seves 16 emissions en dilluns i dimecres, va aconseguir un excel·lent 16,8% i 1.586.000 espectadors. A més, en les seves 10 emissions en dilluns (19,2% i 1.523.000) el programa va ampliar el seu lideratge amb 9 punts d'avantatge sobre la segona opció. Va ser, a més, el programa amb millor target comercial (24%) i amb millor registre en joves de 13-24 anys (37,9%), de 25-44 anys (28,6%) i de 16-34 anys (36,8%) de la temporada en totes les franges.

Cal destacar que Telecinco ja prepara la nova edició de 'La Isla de las Tentaciones', que previsiblement s'enregistrarà al juliol. De fet, per primera vegada a la història, el format produït per Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) va obrir un càsting públic per trobar les parelles i els solters. De moment és una incògnita la seva època d'emissió, tot i que previsiblement no tornarà fins al gener.