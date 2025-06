Alexia Rivas prediu el futur de l'Anita a 'Supervivientes' després del que s'ha vist en directe

Els concursants de 'Supervivientes' es van enfrontar aquest dimarts a una de les dinàmiques més dures: la taula de les temptacions. Una de les més perjudicades va ser l'Anita, que per aconseguir diverses recompenses va ser capaç de tallar-se gairebé completament la seva cabellera. Aquest tema ha estat debatut a 'Vamos a ver', amb els col·laboradors molt dividits.

"Donant-li una volteta al tall potser sí. Per als homes la nostra cabellera, a no ser que tinguis una gran cabellera... Però per a elles...", començava Joaquín Prat el debat sobre 'Supervivientes' a 'Vamos a ver' veient el tall de l'Anita. "Abans que aquest tall me'l rapo, però jo m'hauria quedat a l'espatlla", afegia Adriana Dorronsoro.

Tanmateix, la Sandra Aladro va confirmar que ella sí que s'arriscaria: "El cabell creix", davant la defensa d'Antonio Rossi: "Pot parlar perquè té fills i l'últim tall és el tall amb el qual més la tempta". "A mi si em diuen que és una videotrucada amb la meva mare tampoc ho faig, ens veiem d'aquí dues setmanes", opinava, per la seva banda, la Giovanna González sobre 'Supervivientes'. Una opinió que compartia l'Adriana Dorronsoro: "Es veuran d'aquí una setmana, jo tampoc ho faria".

| Mediaset

"L'Anita amb això que va fer ahir ha demostrat valentia, que és una gran supervivent i per mi té molt millor encarat la final amb això que ha fet. Està feta un cristo, sembla Cristòfor Colom, jo em donaria la baixa", opinava l'Alexia Rivas a 'Vamos a ver'. En la mateixa línia apuntava Joaquín Prat: "Si vols guanyar 'Supervivientes' has d'anar a per totes en cada oportunitat que et donen".

"Quan falten pocs dies ja tant se val la lasanya, la trucada i tot això. El que importa és continuar guanyant seguidors de cara a la foto final. Tallar-te el cabell d'aquesta manera que, per cert, 45 centímetres és molt, fa que l'audiència empatitzi amb tu. Li queda fantàstic", opinava també l'Alessandro Lequio.

"És una concursant que va a per tot, ho ha posat tot, el físic, les seves penes, el seu cabell, ho ha posat tot al concurs.Ja no pot posar més", afegia la Sandra Aladro. "Només per aquest tall de cabell ja hauria de guanyar", sentenciava l'Adriana Dorronsoro, tancant el debat a 'Vamos a ver'.