Alejandro Nieto diu el que molts pensen sobre la victòria de Borja a 'Supervivientes'

La final de 'Supervivientes' no ha deixat indiferent ningú, i molt menys a Alejandro Nieto. L'antic guanyador del reality ha reaccionat amb duresa després de la coronació de Borja González com a vencedor de l'edició actual. Tot i que reconeix la seva vàlua personal, l'opinió d'Alejandro Nieto sobre el seu paper a l'illa és demolidora.

"Borja em sembla un tio que com a amic me l'enduria al cap del món, vaja. Em sembla un tio amb valors, respectuós, lluitador i una bona persona amb un gran cor, però com a millor supervivent no. Ho sento, però no!", assegura Alejandro Nieto, que no ha volgut edulcorar la seva visió dels fets.

Des de la seva experiència a 'Supervivientes', Alejandro Nieto posa en dubte els mèrits del valencià. "Borja no ha estat el millor supervivent a la platja, ni pescador, ni ha fet foc, ni moltes coses que importen en el que és supervivència" sentenciava Alejandro Nieto. Amb aquesta afirmació, recalca el que per ell hauria de definir el guanyador: habilitats reals en condicions extremes, quelcom que, segons la seva opinió, Borja González no ha demostrat.

També critica la seva escassa aportació a l'entreteniment, un pilar bàsic de 'Supervivientes'. "Excepte quatre moments, que si el dia del pare, la visita de la dona i quatre coses més, no ha donat contingut", afegia Alejandro Nieto. Per a l'antic guanyador, Borja González ha passat més desapercebut que altres companys i la seva edició ha mancat del carisma televisiu que tant es valora en aquest tipus de programes.

En l'aspecte físic, tot i que reconeix el seu esforç, Alejandro Nieto és igualment molt crític: "En tema proves sí que ha estat un lluitador, però no ha estat bo en totes les proves. Hi havia gent com Escassi molt millor i a la final s'ha vist reflectit". El gadità remarca així que el rendiment a les competicions tampoc va ser determinant a favor del guanyador, donant suport en aquest terreny a Álvaro Muñoz Escassi.

Tot i això, Alejandro Nieto no va deixar passar l'ocasió per felicitar Borja González, tot i que ho va fer amb un toc de sarcasme. "Gaudeix-ho i guarda 80.000 euros per al nostre estimat país", concloïa. Una clara al·lusió al temut retall d'Hisenda que acompanya qualsevol premi econòmic.