Sonsoles Ónega sorprèn amb un nou i inesperat fitxatge al programa d'Antena 3

Darrerament no és d'estranyar que molts col·laboradors o tertulians saltin d'una cadena a una altra sent aquestes rivals. Exemples com Pelayo Díaz de 'Espejo Público' a 'Supervivientes', Terelu a 'Mañaneros' de La 1 sent un rostre conegut de Telecinco o Alba Carrillo.

En el programa 'Y ahora Sonsoles', les últimes incorporacions han estat Carmen Lomana i Fabiolo, el personatge que interpreta Rafa Maza. Però aquesta setmana ha sorprès amb una incorporació que ningú podia imaginar. I no es tracta d'una celebritat o d'alguna persona de la reialesa, sinó d'un convidat que acudia al magazín.

Es tracta d'Adrià, un jove de 22 anys que a la seva curta edat ha exercit nou llocs de treball en només tres anys. El convidat va explicar que va deixar d'estudiar i que ràpidament va començar en la vida laboral.

| Atresmedia

Aquest va començar ajudant els seus cosins al mercat quan va deixar els estudis. "Em llevava molt aviat, però em va encantar, em va ajudar a tenir una responsabilitat". Després va ser comercial per a una empresa telefònica en què va estar una setmana, però ho va deixar perquè "m'esgotava mentalment". Després d'això, va començar en un parc infantil en què va durar un mes perquè no li agradava. "Se'm barallaven els pares", assenyala.

L'únic treball que realment va gaudir va ser el de dependent en una botiga de llaminadures. No obstant això, ho va deixar quan la mateixa empresa el va enviar a fer una substitució i va veure que la seva tasca consistia a carregar palets. Actualment, treballa com a monitor i ho compagina amb el de cuidador de nens.

El seu humor i frescor en explicar la seva història van captivar tant el públic com els presents fins al punt d'oferir-li una oferta de treball: "Bé Adrià, estàs fitxat. Ara vindrà Candela i t'estan preparant el finiquito", li expressava Sonsoles Ónega. "Què dius? Això és de debò? Estic flipant", contestava incrèdul el convidat.

"Ara, això sí, seré jo el teu representant. Vas a tenir una secció, vas a treballar al carrer, com a reporter", li seguia explicant la presentadora. "A peu de carrer i tot! Quina fantasia! Però és de debò?", insistia el jove sense creure's que fos real l'oferta. "Pots anar a l'escola pel matí i ara, amb el canvi d'hora, aquí véns a la tarda, a fer els reportatges", acabaven dient-li.