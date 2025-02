Les exigències de Pelayo Díaz als seus companys davant la seva aventura a 'Supervivientes'

La compte enrere per a l'inici d'una nova i intensa aventura de 'Supervivientes' ja ha començat. Cada vegada queda menys perquè un grup de famosos desembarqui a les paradisíaques platges dels Cayos Cochinos d'Hondures. Serà el proper dijous 6 de març, a les 22:00 h, quan aquest icònic moment de cada edició de 'Supervivientes' tingui lloc a Telecinco.

De moment, Pelayo Díaz ha estat el primer concursant confirmat de la propera edició de 'Supervivientes' juntament amb Makoke. El nom de l'estilista ja va estar sobre la taula fa vuit anys per a l'edició 2017, però mai no es va arribar a tancar el seu fitxatge. Però ara sembla que sí que està disposat a saltar de l'helicòpter.

El programa de supervivència no serà el primer com a concursant per a Pelayo Díaz. L'influencer ja ha participat en programes com 'Bailando con las estrellas' el 2018 o 'Masterchef Celebrity' el 2024. El 2021, també va ser un dels concursants famosos que van passar per 'El cazador'.

| RTVE

Com en el programa de cuina, Pelayo Díaz ha centrat l'atenció en els seus nous companys: "Em fan més por les persones que els bitxos", ha expressat en un reportatge exclusiu per a la revista Lecturas.

Encara que ha volgut aclarir que li és absolutament igual amb qui comparteixi illa: "Em són igual. La meva vida no la decideix si va un o altre. Ningú no és tan important per a mi. Jo sí que sé que els faig por". A més, admet que la seva presència és temuda: "Quan va sortir 'Pelayo Díaz, confirmat', algun dels altres participants s'haurà fet caqueta, i em sembla molt bé, perquè vaig a guanyar".

L'objectiu de la seva participació a 'Supervivientes' és aportar aquest luxe: "Vull aportar la meva essència, vull una mica de luxe, vull elevar el nivell dels Cayos Cochinos. No tinc roba de Primark, tinc roba de Dolce&Gabbana o Dior. El morbo de veure com aquesta seda es va desgastant...".

| RTVE

També ha confessat amb quines persones podria portar-se malament: "Un exemple del prototip que em resultaria difícil per a la convivència: el masclista ibèric, l'heterosexual. Un Torrente de la vida. No puc amb la gent així". I afegeix, amb tasca a la resta: "No suporto les olors, ni que mengin amb la boca plena, ni la gent malparlada".

I assegura que en aquesta experiència "Pelayo es convertirà en un supervivent. Amb tapallons, barba, pal i a per totes. Vaig a destrossar tots els prejudicis que la gent tingui de mi". I té clar que serà un dels màxims protagonistes: "Quan vaig a un programa, la repercussió és enorme, i l'endemà, digui el que digui, acaparo tots els titulars. Això té un valor".