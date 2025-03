El nou col·laborador de 'Y ahora Sonsoles' que arriba directament des de Telecinco

Darrerament, no és d'estranyar que molts col·laboradors o tertulians saltin d'una cadena a una altra sent aquestes rivals. Exemples com Pelayo Díaz de 'Espejo Público' a 'Supervivientes', Terelu a La 1 sent un rostre conegut de Telecinco o Alba Carrillo. I ara el recent canvi que s'ha produït ve des de Telecinco per aterrar a Antena 3.

Ha passat aquest dijous a el programa de 'Y ahora Sonsoles' quan Sonsoles Ónega presentava un nou col·laborador pertanyent de la cadena enemiga. En aquest cas, des del fallit programa que va presentar Carlos Latre fa uns mesos, 'Babylon Show'.

Es tracta ni més ni menys que el fitxatge de Fabiolo, Rafa Maza. Un humorista que va col·laborar en el mencionat programa d'accés del botó cinc, però que no va tenir gaire recorregut a causa que es va cancel·lar després de tretze emissions.

| Antena 3

Ara, inicia una nova etapa a Antena 3 sumant-se a la plantilla de col·laboradors de 'Y ahora Sonsoles'. Amb la seva irreverència i desimboltura, l'actor està disposat a portar una injecció d'energia cada setmana. El seu personatge és l'estereotip del pijo espanyol amb accent i maneres exagerades.

"Bé anem a veure, ara he de demanar que tothom es posi dempeus. Vosaltres també", començava Sonsoles Ónega abans de donar pas al seu nou col·laborador. "Avui és un dia molt especial. Amb tota la solemnitat tinc l'honor i el plaer de presentar-los en aquest plató al més divertit, elegant, intrèpid i glamurós col·laborador que s'estrena, Fabiolo", ha expressat.

Després d'aquesta presentació, Fabiolo ha entrat al plató amb molt de pijerio. Vestit amb un vestit de jugar a tennis i amb una taula de planxar, ha expressat: "Que bo estar amb tots vosaltres, persones humanes meravelloses".

| Atresmedia

"Em pots dir qui ets?", li preguntava la presentadora. "Fabiolo de la Mora y Leja. El pijo olímpic i amb classe que amb la seva raqueta, la seva bola i amb el seu pas deixa tota l'afició perplexa", contestava.

En el seu debut en el programa s'ha colat a la festa de disfresses més exclusiva, la de Vanity Fair a Gran Canària. Allà, ha estat amb Hiba Abouk, Juan Betancourt i Marta Sánchez, a la qual li ha servit fins i tot escudella.

"Aquest senyor, Fabiolo serà el nostre reporter més xerraire. Ens encanta que estiguis amb nosaltres. Només perquè vostès ho sàpiguen es diu Rafa Maza, però és Fabiolo i a partir d'avui el veurem a les millors festes d'aquest país", explicava Sonsoles Ónega.