Sonsoles Ónega frena en sec el seu programa per un aparatós incident en ple directe

'Y ahora Sonsoles' va viure una situació inesperada durant l'emissió del divendres 7 de març. En aquesta ocasió, el magazín de Sonsoles Ónega va dedicar part de la seva emissió a un tema que preocupa a molts consumidors: la pujada del preu dels ous. Amb el rètol "Ous (gairebé) d'or a la cistella de la compra", el programa va destacar com aquest aliment essencial ha experimentat un increment de 12 cèntims en només una setmana.

Per analitzar aquesta situació, Sonsoles Ónega va comptar amb la presència de Luis Zamora: "Avui la cosa va d'ous. La cistella de la compra no ha deixat de pujar i ho hem comprovat", va dir la presentadora d'Antena 3, donant pas a un reportatge que aprofundia sobre el tema.

En tornar al plató, Luis Zamora va explicar els motius darrere d'aquesta pujada. "L'augment del cost de l'electricitat, la grip aviària, la guerra d'aranzels, l'augment de les matèries primeres i cada dia pugen 40 cèntims la dotzena", va detallar l'expert, enumerant els factors que afecten directament el preu del producte.

"És un producte que cal guardar com or en drap, com ho fem?", va preguntar Sonsoles Ónega, donant peu a les recomanacions de l'especialista. "Per sota de 25 graus i si la temperatura és estable podríem deixar-los fora de la nevera. Tot i així, és un risc perquè les cases poden superar aquesta temperatura de mitjana", va explicar l'expert.

| Atresmedia

No obstant això, el que semblava una secció informativa va acabar amb un imprevist en ple directe. Mentre parlaven, Sonsoles Ónega accidentalment va tirar una dotzena d'ous que estaven sobre la taula. "Ai, ho sento!", va exclamar en adonar-se del contratemps.

Luis Zamora va reaccionar amb humor davant la situació: "Estan els ous com per tirar-los", va bromejar, fent referència al preu alt d'aquest aliment. Sonsoles Ónega, visiblement apurada, no va poder evitar lamentar-se. "Ai déu meu, què fem?! Ho sento", va repetir, mentre Zamora li feia notar el valor del producte malbaratat: "T'acabes de tirar aquí, gairebé dos euros i escaig".

El moment divertit va continuar quan Sonsoles Ónega va dirigir la seva atenció a un ninot de cartró que el nutricionista havia portat com a suport didàctic. "Se t'han caigut els ous, Paquito", li va dir, en to jocós. Luis Zamora, per la seva banda, va restar importància a l'incident amb un refrany adaptat a l'ocasió: "Gajes del oficio, qui no maneja ous no els trenca, passa el mateix que amb els plats".

Així, l'anècdota va tancar amb rialles i complicitat al plató, convertint una secció sobre la pujada de preus en un instant inoblidable per als espectadors del programa.