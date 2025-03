Es revela la inesperada decisió de Wyoming sobre la seva futura jubilació

Andrea Ropero va acudir ahir dijous, 13 de març, al programa de 'Hoy por hoy' d'Àngels Barceló. La reportera va fer un repàs de la seva trajectòria a 'El Intermedio' i sobre els 19 anys del programa en actiu. També se li va preguntar sobre l'audiència, un factor clau que sovint actua com a jutge per a tots els programes. Justament aquest any, han de competir amb un gran rival, 'La Revuelta'. L'arribada de David Broncano a l'access del prime time els ha fet baixar en dades d'audiència.

"Com viu 'El Intermedio' la lluita per audiències que hi ha en aquesta franja horària?", li ha preguntat la presentadora. "Ho hem passat malament. Hi ha dies complicats, lògicament, perquè ens hem quedat allà a vegades com en un entrepà, però nosaltres tenim un programa molt fort i un públic molt fidel", ha etzibat la presentadora fent al·lusió a 'El Hormiguero' i 'La Revuelta'.

Malgrat això, valora que el programa prossegueixi el seu camí i aguanti dia a dia enfrontant-se a dos contrincants molt forts: "Davant de 'La Revuelta' i 'El Hormiguero' hi ha 'El Intermedio', que cada nit parla de temes fonamentals en un món com el d'avui, en què l'extrema dreta agafa oxigen i llança missatges molt perillosos sobre les dones i la immigració".

| Cadena SER

A més, reivindica que en el seu programa tracten temes molt importants, una cosa que és vital:

"Nosaltres parlem d'habitatge, de dones, d'immigració i de tants i tants temes socials més enllà de la política que són imprescindibles en un prime time".

I creu que en això resideix el gran èxit de 'El Intermedio', després de portar "19 anys" abordant aquests temes, mantenir-se tant de temps a la televisió és tot un èxit. "El mèrit és de Wyoming, lògicament, però és de tot l'equip. És un equip que es deixa la pell cada dia per tirar endavant el programa. Jo insisteixo que 'El Intermedio' està millor que mai, perquè crec que fem molt bon programa i Wyoming està impressionant", declara Andrea Ropero.

Àngels Barceló ha lamentat que "la situació està pitjor que mai" i com pitjor està la situació "més importants són els programes d'aquest tipus". Una cosa que ha ratificat la reportera que revela que en "dies més convulsos", el programa té "més audiència". Una "bona notícia" perquè "la gent recorre a 'El Intermedio' quan cal informar-se", ha acabat declarant.

Per això, el Gran Wyoming juntament amb ella i tot l'equip, seguiran al capdavant del programa per molt de temps més perquè "tenen corda per estona". Descartant així una possible retirada dels platós del presentador i albirant un bon futur informant dia a dia.