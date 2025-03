Belén Esteban revela el seu inesperat retrobament amb Ana Rosa Quintana que no esperava

Dimecres es van viure uns vuitens de final de la Champions entre el Real Madrid i Atlètic de Madrid d'infart. Una notícia que, sigui quin sigui el resultat, sempre genera conversa l'endemà als mitjans i a la feina, deixant anècdotes. El Riyadh Air Metropolitano va ser testimoni d'una nova derrota de l'Atlètic de Madrid per part de l'equip blanc, però també d'un inesperat retrobament que es va donar entre dues colchoneres.

Ana Rosa Quintana i Belén Estebanvan acudir a l'estadi per donar suport al seu equip i resulta que van coincidir. La Patrona ha revelat a 'Ni que fuéramos' com va ser aquesta coincidència amb les dues cares televisives que un dia van formar part de la mateixa cadena.

La mediàtica col·laboradora de 'Sálvame', va confessar que les dues es trobaven a "la mateixa fila" i que la presentadora del matinal va acudir amb tota la seva família per gaudir d'aquest encontre. Només començar el partit, el seu equip, l'"Atleti", va marcar: "Quan el meu equip, l'Atlètic de Madrid, va fer el gol en menys d'un minut, les dues ens vam abraçar", ha confessat. "Una abraçada tremenda perquè havia marcat el nostre equip i perquè no ens ho esperàvem", va afegir sobre l'inesperat gol al segon 27.

| Canal Quickie

Belén Esteban va revelar que en tot moment l'Ana Rosa va estar súper afectuosa amb ella i va tenir un bon tracte tot i que ja no formi part de Telecinco: "Em vaig alegrar molt de veure l'Ana Rosa, em va preguntar per tota la meva família i va estar meravellosa amb mi".

Va confessar també que en cap moment li va preguntar per 'Ni que fuéramos', però ella sí que va voler alegrar-se pel retorn de la seva excompanya als matins: "M'alegro molt de veure't als matins perquè crec que mai hauries d'haver marxat d'allà", li va comentar, assegurant que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' "està molt feliç d'estar als matins".

La de Paracuellos ha tornat a ressaltar el bonic retrobament que van tenir: "No t'imagines com d'afectuosa va estar amb mi i jo amb ella". I va aclarir que no existeix res dolent entre elles dues: "Entre ella i jo no hi ha mal rotllo[...]Em va fer molta alegria veure-la".