Sonsoles Ónega paralitza el seu programa pel que s'atreveix a fer Gloria Camila

En una mateixa setmana en què Mediaset ha decidit aixecar el veto a la família Ortega Cano, Gloria Camila ha tornat a estar en el focus mediàtic. Aquesta vegada, la filla d'Ortega Cano ha entrat a 'Y ahora Sonsoles' per explicar un vídeo a les seves xarxes socials en què increpava a gent pel carrer.

Camuflada sota fosques ulleres de sol i caputxa rosa fúcsia, Gloria Camila arremetia contra tota persona amb qui es creuava pel carrer, amb comentaris com "ridícula" o "sense fotre brot a la teva vida". Una publicació que no ha trigat a ser objecte de crítica.

Encara que sembla que Gloria Camila arremet sense raó contra tothom, tot forma part d'un experiment. Al final del vídeo, explica que els comentaris provenen del seu propi perfil i els ha utilitzat per denunciar com de cruels poden ser.

'Y ahora Sonsoles' han parlat amb ella, i en connectar amb ella, la protagonista, fruit dels nervis, apareixia rient. "No riguis Gloria que ens has d'explicar moltes coses", li ha demanat Sonsoles Ónega.

| Atresmedia

"Què pretenies? Què has volgut mostrar?", li preguntava la presentadora només donar-li la benvinguda. La filla de Rocío Jurado ha declarat que el seu únic fi era conscienciar aquells que comenten darrere d'un perfil a internet. "M'ha costat gravar-ho, però crec que calia fer-ho perquè la gent veiés la realitat de les xarxes socials".

Gloria Camila no ha dubtat a denunciar públicament els comentaris que rep: "Evidentment he agafat tots els comentaris i els mostro perquè es vegi com està escrit". A més, s'ha excusat de les crítiques justificant que: "Al vídeo hi ha gent que s'enfada per haver-ho fet d'aquesta manera, però és que a les xarxes és tal com ho rebem".

Segons explica, ha arribat a denunciar certs comentaris, però, en no aconseguir cap resultat, ha decidit actuar per si mateixa. "Els insults que rebo a les xarxes socials són igual d'impactants que al carrer", adverteix.

"Jo volia posar-ho al mateix nivell perquè es vegi com se sent des de fora que algú que no saps qui és t'ataca", tornava a insistir Gloria Camila en la necessitat de publicar aquest vídeo.