Sonsoles Ónega rescata una col·laboradora que va abandonar forçosament 'Y ahora Sonsoles'

Programes com 'Y ahora Sonsoles' destaquen en gran mesura pels seus col·laboradors. Alguns aporten humor, altres la més pura actualitat i altres glamour. És el cas de Carmen Lomana, la celebritat va participar breument com a col·laboradora en l'estrena del programa el 2022, amb una aparició curta però intensa.

Recordem que al novembre de 2022, Carmen Lomana anunciava la seva cessió a participar en el magazín davant el menyspreu de la direcció del programa. Va ocórrer tot just un mes després de la seva estrena. Una polèmica sortida que no va deixar indiferent a ningú.

I tot perquè va sentir que no era respectada en intentar participar de manera fallida en els temes de debat: "A mi m'agradaria venir des del principi per parlar. Tinc prou criteri com per poder parlar de tot. Si molesto, me'n vaig, però no vindré a fer el paripé", va retreure en directe davant Sonsoles Ónega.

A més, va voler aclarir que el problema estava en la direcció i no en la presentadora: "Sonsoles és meravellosa, els meus companys i les persones que treballen allà també. Però la directora Patricia Lennon no em vol. Preferiria que m'ho hagués dit en comptes de menysprear-me".

Ara, tres anys després, sembla que ha tornat com a col·laboradora per demostrar que, a vegades, les segones parts sí que són bones, com va destacar Sonsoles Ónega: "Anem a desafiar això que les segones parts mai no van ser bones".

Això sí, ha tornat al programa que va jurar que mai no tornaria perquè la direcció ja no és la mateixa. La seva reaparició ha estat aquest mateix dilluns i s'espera que aquest retorn sigui de continuïtat. De totes maneres, la nova col·laboradora no s'ha mantingut fora del focus mediàtic. Ja sigui en una cadena o una altra, Carmen Lomana ha continuat trepitjant platós de televisió i més ara amb l'estrena del seu nou llibre.

De fet, amb motiu de la promoció del seu tercer exemplar, fa menys d'un mes oferia una de les seves entrevistes més personals en aquest programa: "És tornar a casa", ha dit l'aristòcrata. Motiu pel qual la col·laboradora podria haver tornat a Antena 3.