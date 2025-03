Les conseqüències físiques d'Eva Soriano després de participar a 'El Desafío'

Eva Soriano va visitar ahir 'Y ahora Sonsoles' per parlar de la seva trajectòria professional. El programa va voler fer-li la seva entrevista més seriosa, "si és possible", avançava amb humor el magazine. I és que la còmica i presentadora no para d'oferir rialles en el seu programa 'Cuerpos especiales' a Europa FM.

La convidada va recordar juntament amb Sonsoles Ónega els seus inicis i una de les seves majors frustracions a la vida. Després d'estudiar la carrera de Turisme i mudar-se a Madrid treballant com a caixera de supermercat, va decidir presentar-se a Operación Triunfo el 2008. El seu objectiu era ser "triunfita", però després de tants noes al final va descobrir la seva veritable vocació.

La primera vegada que vam veure la humorista a televisió, va ser l'any 2017 a 'El club de la comedia'. Vídeo que va recuperar el programa i que va avergonyir la pròpia protagonista en veure els seus començaments. "Quina vergonya!", va expressar la catalana davant les seves divertides aparicions en múltiples programes de televisió.

I és que Eva Soriano és 'mujer orquesta'. Monologuista, cantant, presentadora, humorista, mocatriz, influencer són totes les professions que desenvolupa la catalana i ara s'enfronta a un nou projecte. Eva Soriano participarà en la sisena edició de 'El Desafío' a Antena 3. Aquesta serà la seva segona participació en un talent show, després d'haver participat a 'Tu cara me suena'.

'El Desafío' comptarà en la seva sisena edició amb un càsting integrat per la celebrity María José Campanario, la model i influencer Jessica Goicoechea, el cantant Willy Bárcenas, la humorista i presentadora Eva Soriano, l'influencer Daniel Illescas, el presentador José Yélamo, la presentadora Patricia Conde, i el dissenyador Eduardo Navarrete.

Encara que Eva Soriano no pot revelar els reptes als quals s'enfrontarà, sí que ha volgut mostrar les seqüeles de participar en aquest concurs i ho ha fet en ple directe. La humorista s'ha arromangat els pantalons i ha ensenyat els morats provocats per les proves. Abans d'ensenyar-ho a càmera, ha avisat que no era una cosa agradable: "No és agradable. Mira aquesta cama i aquesta té el Congo".

"Ah! Però això és dels entrenaments?", es va preguntar Sonsoles Ónega, impressionada per les lesions de la concursant. "Això és de El desafío, perquè després diguin que la tele és mentida. No puc dir quina prova faré, però són morats reals", va concloure Eva Soriano.

Així, Eva Soriano juntament amb els seus companys hauran d'enfrontar-se als grans reptes que planteja 'El Desafío'. Un planter de concursants absolutament espectacular que estarà en aquesta nova edició que tornarà a presentar Roberto Leal. A més, s'enfrontaran a les valoracions del jurat, que aquest any l'integren Juan del Val, Pilar Rubio i Santiago Segura.