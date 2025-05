Es revela el cost de 'La Familia de la Tele': sous de presentadors i directors

'La família de la tele' no està gaudint d'un bon inici pel que fa a audiència ni a suport es refereix. El programa s'ha enfrontat a les queixes de diverses cares conegudes de RTVE i treballadors que es posicionen en contra d'aquest living show. A més, fins i tot s'han fet campanyes de signatures per demanar-ne la retirada i d'altres perquè la cadena pública doni suport al programa.

Enmig d'aquesta controvèrsia, ha sortit a la llum el detall dels salaris que perceben les principals figures televisives de RTVE, informació que probablement generarà una nova polèmica. El document inclou un desglossament complet dels costos, amb els sous de presentadors, col·laboradors, directors i fins i tot convidats.

Segons els documents que ha revelat El Mundo, la productora del format, 'La Osa Producciones', va signar en un principi 65 entregues amb un cost màxim de 6 milions d'euros, que corresponen a gairebé 88.000 euros més IVA per capítol. Entre aquests, hi ha dos programes pilot que es van gravar dos dies abans de la seva primera estrena i que no veuran la llum.

| RTVE

Tanmateix, a causa de dos retards relacionats amb l'actualitat —l'estrena, inicialment prevista per al 21 d'abril, finalment va tenir lloc el 5 de maig amb una desfilada que va costar 440.044,08 euros—, 'La família de la tele' ha vist reduït el seu nombre total de programes a 57, tot i que s'ha mantingut el mateix cost màxim. És a dir, que cada programa costaria 96.937 euros.

La majoria dels costos d'aquest contracte se'n van enpersonal, presentadors, col·laboradors, convidats, directors, etc. En total, el personal artístic suposa 1.827.415,14 euros, mentre que l'equip tècnic són 1.605.285,68 euros. La suma total dona més de 3,4 milions d'euros.

El curiós de tot això ve a continuació. El programa en tot moment ha publicitat tres presentadors, Aitor Albizua, Inés Hernand i María Patiño, però als contractes hi figuren sis presentadors principals. Segons aquest escrit, cada presentador cobra un màxim de1.616 euros per programa i un mínim de 950 -en total, pels 57 programes, 552.900 euros. Mentre que cadascun dels vuit col·laboradors "habituals", inclosos despeses de representació, percep un màxim de 1.150 euros i un mínim de 950 euros per cada episodi -en total 524.400 euros-.

| RTVE

Els documents indiquen que cada programa compta amb quatre figurants diaris i un màxim de dos convidats, els quals, segons la documentació, poden cobrar fins a 2.000 euros per la seva participació. A més, hi ha despeses addicionals relacionades amb el personal artístic, com els trasllats i diets d'un presentador i tres col·laboradors. Aquestes inclouen 300 euros per persona i programa en concepte de viatges, 120 euros per persona en allotjaments, i altres despeses com taxis i càtering. En total, aquests costos pugen a 204.111,71 euros.

Els dos directors, David Valldeperas és la cara més visible, reben un màxim de 8.750 euros al mes, 75.833,33 pels 57 programes. Mentre que els quatre sotsdirectors, 5.000 euros, cosa que significa 86.666,67 euros en total.

L'equip també inclou tres documentalistes, un coordinador de guió, nou guionistes, 12 redactors, cinc reporters(dos d'ells a Barcelona i Sevilla), quatre becaris de redacció i tres coordinadors de redacció. Tanmateix, no s'han donat a conèixer els detalls sobre els seus salaris. Però sí que s'ha sabut quant ha costat la construcció del seu plató a Prado del Rey, que suma 365.822 euros.

A més de tot això, RTVE es protegeix acuradament en el contracte, especialment tenint en compte els antecedents de 'Sálvame'. A la clàusula vint-i-novena s'estableix que 'La Osa' assumirà la responsabilitat exclusiva davant RTVE i tercers "davant qualsevol reclamació judicial o extrajudicial que pogués sorgir".