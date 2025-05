Les paraules d'Ares Teixidó sobre les males audiències de 'La Família de la Tele'

El recent estrena de 'La Família de la Tele' a La 1 no ha passat desapercebuda, encara que no precisament pels seus bons resultats. El programa de tarda de La 1 ha vist com les seves xifres d'audiència no assolien les expectatives inicials, generant crítiques fins i tot des de l'interior de la corporació. El Consell d'Informatius de RTVE va arribar a assenyalar que el format podria estar afectant negativament la imatge de la cadena pública.

Enmig d'aquesta tempesta, una de les reporteres de 'La Família de la Tele',Ares Teixidó, ha decidit trencar el silenci i defensar públicament el projecte i el seu equip. A través d'un sentit missatge publicat a Instagram, ha volgut mostrar el seu compromís i afecte cap als seus companys, aprofitant la celebració del Dia Mundial de la Família.

"No vull que acabi el Dia Mundial de la Família sense cridar als quatre vents que tinc la sort (i la bogeria) d'haver trobat una nova: 'La Família de la Tele'", ha expressat Ares Teixidó, acompanyat d'imatges que la mostren en acció dins del programa.

| @AresTeixido

La periodista descriu l'ambient al plató com una mena de "família disfuncional, caòtica, imperfecta", però plena de complicitat i entrega. "Una família que comparteix nervis, silencis, idees, cafès freds i moltes, moltes ganes. Una família que t'abraça en els dies torçats, que es reinventa quan el pla B es converteix en pla C i que segueix empenyent encara que encara no arribin els aplaudiments", detalla.

A més, Ares Teixidó ha destacat el talent i la passió dels seus companys, mostrant una visió optimista malgrat les dificultats actuals: "Són genis de la televisió. I si ens donen temps, ho aixecarem. Avui no estem trencant audímetres. Avui no estem callant haters. Estem fent una cosa molt més difícil: seguir creient".

Per acabar, Ares Teixidó ha llançat un missatge d'unitat i esperança, subratllant la veritable força de 'La Família de la Tele'. "I si això no és una família, llavors que algú m'expliqui què sí que ho és. Gràcies a aquest equipàs per ensenyar-me, per empènyer, per no rendir-se. I passi el que passi, jo em quedo amb això: estem remant junts, amb tot i a per tot. I no oblidem que tot just ha començat. Som-hi famíliaaaaaaa!", conclou emocionada.