RTVE cancel·la la desfilada de 'La Família de la Tele' per a la seva estrena pel tall de llum

RTVE cancel·la la desfilada esperada de l'estrena de 'La Familia de la Tele', que ja es va cancel·lar fa justament una setmana. En aquell moment, va ser per la mort del Papa Francesc, però ara ha estat l'apagada que ha afectat tot Espanya. L'ens públic encara no ha resolt si hi haurà algun tipus d'emissió al llarg de la tarda, però ja no es realitzarà l'esdeveniment.

Recordem que 'La familia de la tele' es presenta com un living show inspirat en els grans magazins tradicionals, però amb una posada en escena i una realització completament diferents. Un bocí de vida quotidiana en directe l'objectiu del qual, a més d'informar i entretenir, és ser útil a l'espectador. El plató, a més, es presentarà com un barri, una plaça bonica amb edificis.

| RTVE

Al capdavant d'aquesta gran família televisiva hi haurà María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb el suport de Belén Esteban com a col·laboradora especial. Juntament amb ells, el programa comptarà amb un ampli equip de col·laboradors format per rostres coneguts del món de la televisió i el periodisme. Participaran Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Bob Pop, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos o Marta Riesco.

