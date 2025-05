'Tentacles' ja no estarà només a Ten, que aposta per l'esport amb 'Directe Gol'

Nova revolució a Ten amb l'arribada de nous continguts en directe que acompanyaran 'Tentáculos'. Des del pròxim 2 de juny a les 23 hores, el canal temàtic inclourà a la seva programació 'Directo Gol', format estrella de GOL que s'ha consolidat com l'espai més vist de la nit esportiva a la TDT després de nou temporades. El programa ofereix el millor seguiment de la jornada i tots els resums i reaccions, amb audiències per sobre dels 200.000 espectadors i el 3% de quota de pantalla.

Una incorporació que coincideix amb la desaparició de Gol Play de la TDT tan sols uns dies després, el 14 de juny. D'aquesta manera, les nits del canal es converteixen en TEN +. A més, durant el Mundial de Clubs també oferirà una edició especial de 'Directo Gol' amb la millor anàlisi d'especialistes i les reaccions de cada jornada del torneig.

L'aposta de Ten per incorporar continguts esportius a la seva programació continuarà els pròxims mesos amb l'objectiu d'augmentar el seu interès i l'impacte en nous targets d'audiència. Entre els continguts més destacats que arribaran a la graella de TEN hi ha l'emissió d'un dels millors partits de la Lliga F a partir de la pròxima temporada.

| Gol Play

Recordem que TEN és una cadena de la TDT enfocada a l'entreteniment i la incorporació de continguts esportius li permetrà arribar a noves audiències i segments d'espectadors, així com donar-li un salt d'audiència a la franja de nit. L'aposta per nous continguts ha permès a TEN convertir-se en l'únic canal de la TDT que va aconseguir augmentar la seva audiència en més d'un 40% el 2024, arribant a l'1,3% de share.

Cal destacar que una de les claus d'aquest èxit va ser la incorporació de la producció pròpia en directe de la mà de 'Ni que fuéramos', que ara continua com 'Tentáculos'. Així com l'èxit del magazín judicial de la Doctora Polo 'Caso Cerrado'. La graella de TEN també inclou continguts factual crime com, 'Dones assassines', 'Parelles assassines' o 'Accident, suïcidi o assassinat' i programes de cuina com 'Germans Torres a Casa'.