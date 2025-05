'La família de la tele' recupera aquesta antiga cara de 'Sálvame' com a col·laborador

'La família de la tele' ha tornat a apostar per l'impacte mediàtic per captar l'atenció de l'audiència. En plena polèmica per la figura de Melody, l'espai va anunciar la seva presència com a convidada després d'una roda de premsa carregada de tensió. Tanmateix, la sorpresa va arribar al plató: no era l'artista real, sinó un imitador.

Es tracta de Josep Ferré, qui, vestit i caracteritzat com Melody, es va estrenar com a col·laborador al magazín diari. La seva carrera va fer un gir notable gràcies a les seves imitacions a 'Sálvame', programa del qual va formar part des del 2021 fins al seu final el 2023.

Durant aquest temps, el català es va consolidar com un dels rostres més reconeixibles de l'espai, aportant humor i espectacle a un dels formats més peculiars de la televisió. La seva gran capacitat per imitar figures públiques com María Patiño, Lydia Lozano o Kiko Matamoros no deixava indiferent ningú, ni tan sols els propis protagonistes. En les seves imitacions, era expert a clavar els gestos i les veus de cada personatge públic.

I així ho ha demostrat una vegada més en els seus inicis a 'La família de la tele'. Des de la seva entrada al plató, caracteritzat com la mateixa Melody, no ha deixat de ficar-se en el personatge. L'imitador no ha callat en cap moment amb el particular discurs de l'artista, s'ha atrevit a cantar 'Esa Diva' i fins i tot ha fet l'helicòpter.

| RTVE

A més, amb la guasa que el caracteritza, no ha dubtat a fer humor amb el lloc 24 a Eurovisió i les audiències de 'La família de la tele'. "He tingut mil ofertes per venir. Si jo soc antepenúltima, i vosaltres en audiències també sou antepenúltims, doncs aquí estic molt bé, amb vosaltres".

Però això no s'ha quedat aquí, durant tot el debat no ha deixat parlar a María Patiño, "totes les Marías són un conyàs, la rossa, la morena... portes tres setmanes parlant, deixa'm una mica", en referència també a María Eizaguirre, directora de Comunicació i Participació de RTVE qui va presentar la roda de premsa de Melody.

Així, Josep Ferré ha vingut per quedar-se i cada setmana visitarà l'espai per aportar el seu característic humor. "Una setmana seré Chelo García-Cortes, un altre dia Laura Fa i un altre dia David Valldeperas".