El President de RTVE es pronuncia i anuncia temps per a 'La Família de la Tele'

'La família de la tele' no està gaudint d'un bon inici pel que fa a audiència ni a suport. El programa s'ha enfrontat a les queixes de diverses cares conegudes de RTVE i treballadors que es posicionen en contra d'aquest living show. A més, fins i tot s'han fet campanyes de signatures per demanar-ne la retirada i d'altres perquè la cadena pública doni suport al programa.

No és més que un reflex del rebuig públic cap a uns rostres marcats pel passat de 'Sálvame', un programa que per a alguns va simbolitzar assetjament i enderrocament, però que per a d'altres va ser sinònim d'entreteniment i diversió. Darrere d'aquestes reaccions també s'hi amaga un clar prejudici cap a qui va formar part d'aquest univers televisiu, com si la seva trajectòria els impedís reinventar-se o aspirar a nous formats.

Sigui com sigui, la realitat és que el programa de la tarda no està recollint bones dades d'audiència i està arruïnant la franja a la cadena pública. Tot i que el president de la Corporació, José Pablo López, no opina de la mateixa manera i defensa a capa i espasa la continuïtat de 'La família de la tele'.

| TVE

"Necessitem temps, el que passa és que és molt difícil fer-ho quan es viu en l'atac permanent", ha manifestat en una compareixença al Congrés dels Diputats. A més, ha declarat que de moment sí que veu possibilitat que el format remunti. "Jo necessito convèncer-me que el programa no té cap possibilitat de remuntar i aquesta convicció no la tinc a dia d'avui. Potser la tinc d'aquí a un mes".

A més, per donar pes al seu argument, s'ha basat en programes que han passat per la mateixa situació. Com a exemple, José Pablo López va esmentar el cas de 'Mañaneros', defensant que el programa "ha trigat dos anys i mig a ser líder". El president de RTVE va explicar que, durant aquest temps, han hagut de fer múltiples canvis i ajustos fins a aconseguir que l'espai liderés algunes franges del matí.

"Quan tingui el convenciment professional que el programa no dona més de si, no tingui cap dubte que o el retiraré de la graella", ha sentenciat. A més, va confirmar la renovació de 'Mañaneros' i 'Malas lenguas' amb Jesús Cintora.