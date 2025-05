RTVE anuncia un canvi històric per al Benidorm Fest després de la polèmica amb Melody

El Benidorm Fest 2026 arriba amb canvis de gran abast. La preselecció espanyola per a Eurovisió fa un pas més en la seva consolidació com a esdeveniment musical de referència i ho fa amb una aposta clara: professionalitzar encara més el format i oferir suport real a l'artista que l'encapçali. La principal novetat serà l'entrega d'un premi econòmic de 150.000 euros al guanyador, una decisió inèdita fins ara en la història recent de les preseleccions espanyoles.

L'anunci l'ha fet José Pablo López, president de RTVE, durant la seva intervenció a la Comissió Mixta de Control Parlamentari a la Corporació. Segons ha explicat, l'ajuda econòmica busca no només premiar el talent, sinó també facilitar l'enlairament professional de l'artista triomfador. Un suport econòmic que, en paraules seves, té com a objectiu "assegurar la seva carrera musical" i que l'artista guanyador "pugui tenir un coixí econòmic per dur-la a terme".

Tanmateix, aquest premi no és l'únic canvi que marcarà la propera edició del Benidorm Fest. RTVE està a punt d'incorporar un director artístic que supervisi la posada en escena global del festival. La figura, encara per anunciar, s'encarregarà d'harmonitzar les propostes visuals i escèniques del certamen, aportant una línia creativa reconeixible a tot l'esdeveniment.

| RTVE

Tal com ha avançat José Pablo López, s'està ultimant la "contractació d'un director artístic" amb l'objectiu de donar "certa unitat i coherència televisiva al conjunt de candidatures". A més, les bases del Benidorm Fest 2026 es publicaran en els pròxims dies, donant el tret de sortida a la cursa per representar Espanya al Festival d'Eurovisió.

En l'àmbit institucional, el futur de la delegació espanyola a Eurovisió també ha centrat part de la compareixença. Ana María Bordas, actual cap de delegació, assumirà pròximament la presidència del Grup de Referència de la Unió Europea de Radiodifusió (EBU-UER). Tanmateix, José Pablo López no ha aclarit si tots dos càrrecs són "compatibles", deixant a l'aire una possible reestructuració interna.

El president de RTVE també ha fet referència al difícil context que travessa l'equip eurovisiu després de la recent participació d'Espanya. Tot i que el resultat de Melody no va ser objecte de crítiques directes, José Pablo López ha defensat amb fermesa el seu equip. "El grup encara està recuperant-se de l'apallissament públic al qual ha estat sotmès, no pel lloc de Melody, sinó per motius polítics", ha afirmat.

A més, ha reiterat també la seva confiança en tots els seus membres: "Tots els integrants, no només tenen el meu suport, sinó que tenen el meu aval. I si ells ho desitgen, la continuïtat".