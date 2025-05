El dard d'Inés Hernand a Sonsoles Ónega que s'escolta a 'La família de la tele'

'La família de la tele' segueix treballant cada dia per remuntar en audiència, organitzant i millorant continguts per aconseguir la màxima atenció de l'espectador. En aquesta línia, els últims ajustos han implicat canvis en el seu equip de presentadors. Ara, María Patiño lidera la primera part del programa, centrada en la crònica social. Mentre que Aitor Albizua i Inés Hernand prenen el relleu en la segona meitat, dedicada a temes socials d'actualitat.

Aquest dijous, un dels temes principals del segon acte ha estat el Festival de Cannes. Fa uns dies, l'esdeveniment va imposar un protocol de vestimenta, on les transparències no estaven permeses. Tema que es va tractar amb molta controvèrsia en el programa de La 1 i que l'estilista Paloma González va recolzar.

Ara, i després de veure tots els looks de la catifa de Cannes, el programa també ha opinat de la mà de la col·laboradora. Encara que el que ha impactat no han estat els vestits, sinó el comentari que se li ha escapat a Inés Hernand sobre Sonsoles Ónega.

| RTVE

"Vaig a aprofitar aquest intering, veritat Javi? Que a les 19:15 hores també estem a La 1 parlant de morts i coses així, és veritat. Anem a parlar de successos", recordava als espectadors Inés Hernand recordant el bloc de crònica negra.

"Realment sí. Som la Sonsoles Ónega d'aquest programa, si o no?", responia molt emocionat Aitor Albizua. A la qual cosa, amb cara de circumstància, la presentadora responia el següent: "Bé ja voldria el gat llepar del plat, en un sentit o en un altre, perquè quin sentit de l'humor per a algunes coses. Avui parlarem de coses que us interessaran de veritat i la forma de contar-ho", apostillava la madrilenya.

Aquesta expressió significa que algú desitja alguna cosa molt més del que mereix o pot aconseguir. És a dir, a Inés Hernand li encantaria aconseguir les audiències que aconsegueix Sonsoles Ónega dia a dia amb 'Y ahora Sonsoles', programa líder de les tardes.